Recientemente, el Departamento de Seguridad Nacional de los Estados Unidos (DHS) emitió un comunicado luego de que el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) presentara una orden de detención. Esta solicitud exige a las autoridades de Maryland mantener bajo custodia a un inmigrante indocumentado, originario de El Salvador, quien está involucrado en un accidente que ocasionó la muerte de una mujer y su hija. Aquí más detalles.

ICE exige arresto de salvadoreño tras accidente que causó la muerte de una madre e hija

Según informes locales y del gobierno de EE. UU., este trágico accidente se registró el 29 de agosto en la Interestatal 270, en el condado de Montgomery, Maryland, cuando un conductor presuntamente en estado etílico circuló en sentido contrario y colisionó de frente con un vehículo que transportaba a cuatro personas.

ICE exige arresto de salvadoreño tras accidente que causó la muerte de una madre e hija.

Lamentablemente, Musammat Shamima Begum, de 46 años, y su hija Areebah Jahin, de 23 años, perdieron la vida en el impacto. Los otros dos ocupantes, un hombre de 62 años y una niña de 8 años, lograron sobrevivir y fueron trasladados a hospitales cercanos. Las autoridades investigadoras apuntan al consumo de alcohol como un factor clave en este accidente.

El presunto responsable, José Antonio Caballero-Nolasco, un inmigrante ilegal originario de El Salvador, fue llevado a un hospital para recibir atención médica antes de ser trasladado al Centro de Detención del Condado de Montgomery. Enfrenta múltiples cargos, incluyendo dos de homicidio culposo por negligencia grave, dos de homicidio vehicular bajo los efectos del alcohol y lesiones graves causadas por un vehículo.

Frente a ello, el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) se encargó de emitir una orden de detención el 1 de septiembre. Se ha confirmado que Caballero-Nolasco ingresó al país de manera ilegal, aunque se desconoce la fecha y el lugar de su entrada. No se ha compartido más actualizaciones sobre su paradero y situación.

¿Qué más se sabe sobre la orden de detención que presentó ICE?

"Este inmigrante indocumentado ha sido acusado tras un accidente de tránsito por conducir ebrio que causó la muerte de una mujer y su hija, e hirió a otras dos personas, incluyendo a una niña de 8 años, en el condado de Montgomery, Maryland", fue el pronunciamiento directo del secretario del DHS, Markwayne Mullin.

"Esta tragedia era completamente evitable. Musammat Shamima Begum y Areebah Jahin deberían seguir con vida. El ICE lanzó un comunicado y compartió una orden de detención solicitando a las autoridades de Maryland mucha precaución y evitar liberar a este asesino. "Mis pensamientos y oraciones están con las víctimas y sus familias, y por una pronta recuperación para los heridos", añadió la autoridad.