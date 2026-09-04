En julio, el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) registró más de 2.000 detenciones en Georgia, EE. UU., y establecieron así un nuevo récord en la actual gestión de Donald Trump. Este incremento forma parte de la última estrategia de deportaciones masivas implementada por la administración, lo que ha generado un intenso debate entre los inmigrantes y ciudadanos. ¿Qué más se sabe?

EE. UU.: arrestos en Georgia se incrementaron un 50% en julio, ¿qué pasará ahora?

Datos recientes del gobierno federal de Estados Unidos señalan que las aproximadamente 2.250 detenciones efectuadas por el ICE en Georgia durante julio marcan un incremento del 50% en comparación con las más de 1.500 detenciones mensuales registradas en mayo y junio, que habían sido los niveles más altos desde el retorno de Trump a la Casa Blanca.

Confirman que los arrestos en Georgia se incrementaron un 50% en julio.

En un análisis de Atlanta Journal-Constitution, se revisaron videos de arrestos de inmigrantes y se entrevistó a miembros y líderes de la comunidad inmigrante, quienes confirmaron un aumento alarmante en los arrestos, especialmente durante controles de tráfico, en estaciones de servicio y en sitios de construcción.

"Se han llevado a mucha gente de aquí", declaró Luz Tagle, residente de Marietta, al AJC en español, quien se refirió a la detención de su esposo, Jovanny de Jesús Pineda, esto luego de que él fuera arrestado mientras se dirigía a un trabajo de jardinería a principios de julio.

Recomendaciones para familias de inmigrantes

Para localizar a un familiar detenido, se recomienda usar el Localizador de Detenidos en Línea de ICE. Para ello, es necesario ingresar el Número de Extranjero (A-Number) o proporcionar el nombre completo, la fecha de nacimiento y el país de origen. Es importante destacar que no existe ningún documento firme en este momento.

Asimismo, se aconseja a los familiares que no firmen la Salida Voluntaria ni ningún otro documento sin la revisión previa de un abogado. Se debe solicitar una audiencia de fianza. Además, solicitar a un abogado especializado en derecho penal o de inmigración que evalúe si el familiar tiene la posibilidad de salir bajo fianza y continuar el proceso en libertad.