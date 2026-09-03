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ALERTA MÁXIMA, inmigrantes legales e indocumentados en EE. UU.: mujer de Costa Rica, que tenía ASILO PENDIENTE, termina ARRESTADA por ICE
Una mujer en Pittsburgh, quien había solicitado asilo en EE. UU., fue detenida por agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE). ¿Qué pasó?
Los familiares de una madre de Pittsburgh, quien fue detenida por agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) hace una semana, compartieron su total frustración y preocupación al tener que monitorear sus traslados de un centro de detención a otro mediante un sitio web y seguir el proceso de manera virtual, sin poder brindarle apoyo físico en este difícil momento. ¿Qué han revelado del arresto de la mujer?
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EE. UU.: mujer de Costa Rica, que tenía asilo pendiente, termina arrestada por ICE
Katherine Sanchez-Bonilla, conocida como 'Kathi' entre sus amigos cercanos y familia, fue privada de su libertad a manos de agentes del ICE, mientras se dirigía a Rochester, Nueva York. La empresaria Nicole Velez fue la encargada de compartir esta situación de la madre de familia con KDKA-TV tras comunicarse con el esposo de la mujer detenida.
EE. UU.: mujer de Costa Rica, que tenía asilo pendiente, termina arrestada por ICE.
Según Velez y los últimos informes, el ICE trasladó a la detenida en varias ocasiones a diferentes centros de detención, y actualmente se encuentra en El Paso, Texas, a la espera de una audiencia.
Bajo esta situación, se conoció que el arresto ha interrumpido de manera abrupta el proceso de asilo que Sánchez-Bonilla tenía pendiente. Velez destacó las cualidades éticas y responsables de su amiga, quien había estado trabajando durante años con un abogado para regularizar su situación migratoria. 'Kathi' tenía identificación oficial, cumplía con sus obligaciones fiscales y se dedicaba a sus estudios y trabajos.
Por su parte, Nour Chammas, abogada de inmigración de Sánchez-Bonilla, comentó que estos hechos se han vuelto más comunes. Datos recientes señalan que el ICE arrestó a un promedio de más de 1.580 personas diariamente en julio, marcando un récord bajo la actual administración.
¿Cuál fue el pronunciamiento del DHS al respecto?
El Departamento de Seguridad Nacional (DHS), a través de un comunicado dirigido a CBS News, sostuvo que el ICE actúa conforme a la ley actual. En este sentido, enfatizó que la condición que determina si una persona es objeto de atención por parte de las autoridades migratorias es su estatus legal en el país.
Se anticipa que Sánchez-Bonilla se presente ante un juez de inmigración hoy, jueves 3 de septiembre. Su hijo, de 12 años, se encuentra bajo el cuidado de familiares en otra localidad.
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