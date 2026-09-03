Pierre Damas Bel, un estudiante haitiano de 20 años de la Universidad Estatal Wright en Ohio EE. UU., perdió la vida en lo que parece ser un suicidio, esto luego de expresar la intensa humillación que experimentó al ser sometido a un monitoreo con un dispositivo de tobillo por parte del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE).

Este lamentable suceso ocasionó una ola de indignación entre activistas de derechos humanos y miembros de la comunidad migrante, quienes han alzado la voz en protesta por las condiciones que enfrentan los extranjeros en el país de Trump y su actual política.

EE. UU.: estudiante haitiano acaba con su vida tras tener que usar monitor electrónico en el tobillo

NBC News y otros medios internacionales compartieron más detalles sobre este hecho. Según los informes, un joven que estudiaba en la Universidad Estatal Wright con la aspiración de convertirse en médico y especializarse en neurociencia falleció tras ingresar a pie a una autopista interestatal en las afueras de Springfield, donde fue impactado por un camión.

EE. UU.: estudiante haitiano acaba con su vida tras tener que usar monitor electrónico en el tobillo / Fotografía compartida por la Universidad de Wittenberg de Pierre Damas Bel.

Las declaraciones de familiares y miembros de la comunidad aseguran que el joven había caído en una profunda depresión, sintiéndose humillado y tratado como un animal debido a la obligación de portar un grillete electrónico con GPS en su tobillo.

Horas previas a su trágico desenlace, él realizó una llamada a su padre en busca de ayuda, manifestando el severo acoso y el trastorno emocional que sufría. En cuanto a su situación migratoria, Bel había ingresado a EE. UU. de manera legal a través del programa CBP One, pero su situación se complicó tras la decisión de la administración de Trump de finalizar el Estatus de Protección Temporal (TPS) para los haitianos.

Ello exigió la imposición del dispositivo de monitoreo y el inicio de trámites para su posible deportación. Carl Ruby, pastor de la comunidad y activista en favor de los derechos de los inmigrantes, manifestó que la familia de Bel deseaba que la sociedad comprendiera que su muerte fue un suicidio vinculado a las políticas migratorias.

Gobernador republicano se pronuncia al respecto

El gobernador de Ohio, Mike DeWine, perteneciente al Partido Republicano, expresó su total rechazo a la estricta implementación de las leyes de inmigración durante la administración Trump, señalando las repercusiones que estas han tenido en los habitantes del estado.

En una declaración, DeWine calificó el suicidio de un residente, conocido como Bel, como una horrible tragedia que nunca debió suceder. Asimismo, planteó interrogantes sobre la ética de las acciones gubernamentales en relación con la detención y deportación de inmigrantes.