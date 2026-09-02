ALERTA MÁXIMA, inmigrantes legales e indocumentados en EE. UU.: el IMPACTO de los operativos de ICE va más allá de las DETENCIONES en Texas

Los operativos de inmigración de ICE están generando consecuencias que van mucho más allá de las personas detenidas. En Texas, el temor entre los inmigrantes en Estados Unidos, tanto documentados como indocumentados, está modificando sus hábitos de trabajo y consumo, una situación que comienza a sentirse en restaurantes y otros pequeños negocios. El caso de Tlaquepaque Restaurant refleja cómo el clima migratorio también puede convertirse en un problema económico para los negocios que dependen de esta comunidad.

Operativos de ICE afectan las ventas de negocios en Texas

María Escobedo, propietaria de Tlaquepaque Restaurant, aseguró que su negocio ha sufrido una fuerte caída en sus ingresos durante los últimos meses. Hace 17 años abrió el establecimiento con la intención de construir una fuente estable de sustento; sin embargo, actualmente calcula que sus ventas se han reducido cerca de un 50 %. "Lo que eran nuestros lunch, nuestros breakfast, era bien concurrido aquí, pero, desgraciadamente, no. Ha afectado demasiado", contó Escobedo, de acuerdo con N+ Univision.

La empresaria explicó que una parte importante de sus clientes son inmigrantes que trabajan en actividades como jardinería, pintura y construcción. Por esa razón, cualquier cambio en la rutina de estas personas termina repercutiendo directamente en el restaurante. "Yo vivo del inmigrante. Mi clientela aquí, 50 por ciento, es inmigrante; es gente que viene a trabajar… yarderos, pintores, de la construcción", señaló.

El temor provocado por los operativos también está afectando a los trabajadores. Un jardinero, entrevistado de manera anónima, explicó que el miedo a encontrarse con agentes migratorios puede llevar a algunas personas a evitar salir a trabajar. "Llega el temor y es donde nosotros, como personas, yo creo, nos detenemos", relató.

La situación ocurre en un momento complicado para la industria restaurantera de Texas. Según un reporte de la Asociación de Restaurantes de Texas, citado por N+ Univision, el 36 % de los restaurantes perdió empleados durante este año, mientras que casi tres de cada 10 negocios reportaron una disminución en el flujo de clientes.

A esto se suma el incremento de los costos. Más del 40 % de los restaurantes consultados señaló un aumento en los gastos relacionados con alimentos y operaciones.

Inmigrantes en Estados Unidos sostienen parte de la fuerza laboral de los restaurantes

El impacto de las políticas migratorias no se limita a las personas detenidas por ICE. Los cambios en el comportamiento de trabajadores y consumidores también están ejerciendo presión sobre negocios que dependen de la actividad económica de las comunidades inmigrantes.

La Asociación de Restaurantes de Texas estima que los inmigrantes representan aproximadamente el 22 % de la fuerza laboral de los restaurantes del estado. La cifra citada en el reporte no incluye a los trabajadores indocumentados.

Para Escobedo, mantener abierto su restaurante implica recurrir a los ahorros que ha reunido durante casi dos décadas. "Desgraciadamente, estás agarrando de los ahorros que has generado en los últimos 17 [años], que no es justo en base a la política que está entrando", afirmó.

Ante este panorama, representantes de la industria han planteado alternativas para facilitar la obtención de permisos de trabajo para inmigrantes que llevan años viviendo en Estados Unidos. La propuesta busca diferenciar entre las personas que representan un riesgo y aquellas que permanecen en el país principalmente para trabajar y sostener a sus familias.

Marcelo Treviño, quien participó en el análisis de la situación, consideró que las autoridades deberían mantener esa distinción. "No estoy en contra de buscar gente con récord, pero pues también dices: 'A lo mejor pudieras echar la mano a gente que viene a trabajar'", expresó.

Para los trabajadores, el problema no es únicamente migratorio. También está relacionado con la posibilidad de conservar un empleo, pagar las cuentas y mantener a sus familias. "Todos necesitamos trabajar, tenemos responsabilidad y tenemos familia", dijo el jardinero.