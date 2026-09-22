¡Perú va por más medallas! Jesús Poma clasifica a semifinales en los Juegos Suramericanos Santa Fe 2026

¡Perú quiere más medallas! La selección nacional de pelota vasca entró en la etapa decisiva de los Juegos Suramericanos Santa Fe 2026 y mantiene opciones de pelear por los primeros lugares en las distintas modalidades en las que participa.

La principal noticia para la delegación llegó desde el frontball, donde Jesús Poma, campeón bolivariano de la especialidad, aseguró su presencia en las semifinales. El peruano continúa así en carrera por una medalla en Rosario.

Kevin Martínez y Valeria Garcés también van por el podio

La competencia también tiene presencia peruana en el frontón peruano, con dos nombres que llegan con importantes antecedentes internacionales.

Valeria Garcés, campeona bolivariana, y Kevin Martínez, campeón panamericano, avanzan en el torneo y buscarán meterse en la pelea por las medallas antes de que finalicen las competencias.

Pero Perú no solo compite en estas dos modalidades. La delegación nacional también tiene representantes en frontball femenino y en las pruebas femenina y masculina de pelota de goma trinquete.

Una participación histórica para Perú

Los Juegos Suramericanos Santa Fe 2026 tienen además un significado especial para esta disciplina. Por primera vez, el frontón peruano participa en un evento oficial internacional del ciclo olímpico fuera del país.

Las competencias se desarrollan hasta el 24 de septiembre en Rosario, en las canchas móviles instaladas en el Monumento Nacional a la Bandera y en el Club Gimnasia y Esgrima.

Con las semifinales y finales todavía por disputarse, Perú mantiene sus posibilidades de sumar preseas en esta edición de los Juegos Suramericanos. La pelota vasca nacional busca cerrar una participación histórica con presencia en el medallero.