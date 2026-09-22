Exentrenador de Alianza Lima y un contundente mensaje tras la derrota de Perú : "Fracaso total"

El exentrenador de la selección peruana de vóley y de Alianza Lima, Carlos Aparicio, realizó un crudo análisis sobre la situación actual del deporte en el país. En su reciente publicación, Aparicio no escatimó en palabras al calificar el presente del vóley peruano como un 'fracaso total', señalando que el equipo ha caído al puesto 46 en el ranking mundial.

Durante su etapa al frente de la selección, Aparicio logró importantes avances y reconocimientos, pero ahora observa con preocupación el retroceso que enfrenta el equipo. Su análisis se convierte en un llamado de atención para las autoridades y los aficionados, quienes deben reflexionar sobre el futuro del vóley en Perú.

El exentrenador, conocido por su franqueza, no dudó en expresar su desilusión y la necesidad de un cambio radical en la gestión del deporte. A través de sus palabras, se percibe un profundo amor por el vóley y un deseo genuino de ver al equipo regresar a la senda del éxito.

"El que trabaja en el Perú sabe que las condiciones nunca son las óptimas y que hay mucho que inventar para solucionar los problemas. Ojo, he dicho ‘el que trabaja en el Perú’, pero ¿qué pasa con esos entrenadores que vienen, no se ponen el overol y no se rompen el alma entrenando, buscando soluciones a los problemas que ni los dirigentes son capaces de resolver?", empezó su comunicado.

La selección peruana está en el puesto 46 del ranking.

La etapa dorada del vóley peruano

En sus declaraciones, Aparicio recordó los momentos de gloria que vivió la selección peruana, cuando el equipo se posicionó entre los mejores del mundo. Esta etapa dorada, marcada por la dedicación y el esfuerzo de las jugadoras, contrasta con la situación actual, donde la falta de resultados ha generado un clima de incertidumbre.

"Yo conduje la selección de mayores femenina en el 2003, Juegos Panamericanos de Santo Domingo. Aquella fue la última vez que Perú le ganó en mayores a Brasil. Luego fuimos medalla de oro en los Bolivarianos 2005 de Pereira en Colombia, enfrentando a un Colombia con Madeleine Montaño y otras estrellas. Y por si acaso, el voleibol colombiano no nació el día anterior, tenía jugadoras y jugadores muy buenos. Lo malo es que nunca habían priorizado su selección y el trabajo de conjunto", señaló el exDT.

El exentrenador enfatizó que el vóley peruano necesita una reestructuración profunda, tanto en la formación de nuevas jugadoras como en la gestión de las competencias. La inversión en infraestructura y en programas de desarrollo es crucial para recuperar el prestigio perdido.

"Luego vino el Premundial donde le ganamos a Argentina el derecho de asistir a Japón 2006. Luego de esa decorosa actuación, fui removido del cargo y le dieron la conducción al brasileño Ennio Figuereido, el resultado fue que perdimos en nuestra casa con Venezuela y no asistimos a los Juegos Olímpicos de Londres", continuó.

Un llamado a la acción

Aparicio no solo se limitó a criticar, sino que también propuso soluciones concretas para revertir la situación. En su análisis, sugirió la implementación de un plan estratégico que involucre a todos los actores del vóley, desde entrenadores hasta directivos y jugadores. La unión y el trabajo en equipo son fundamentales para alcanzar los objetivos deseados.

El exentrenador concluyó su publicación con un mensaje esperanzador, instando a todos los involucrados a trabajar juntos por el bien del vóley peruano. La pasión por este deporte debe ser el motor que impulse a la selección hacia un futuro más prometedor.