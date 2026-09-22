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Alianza Lima anuncia bienvenida que emociona a toda su hinchada: "Se suma"
Alianza Lima informó sobre una tremenda llegada al club que generó la profunda emoción de sus hinchas alrededor del mundo entero.
Los hinchas de Alianza Lima están totalmente centrados en la recta final del Torneo Clausura 2026, ya que quieren llevarse el título para ser campeones de manera automática de la Liga 1. En medio de ello, hubo una noticia que desvió unos cuantos grados su atención, ya que a nivel institucional se confirmó una tremenda incorporación que emocionó a los aficionados alrededor del mundo.
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Resulta que, a la par de que se disputa el campeonato del fútbol peruano, el plantel que disputará la Liga Peruana de Vóley 2026/27 se viene preparando con diversos partidos de entrenamiento, ya que la temporada comenzará dentro de unas semanas. Bajo esa premisa, la Noche Blanquiazul se llevará a cabo esta semana y las íntimas dieron un importante anuncio en redes sociales.
“¡Movistar se suma a la Noche Blanquiazul! Le damos la bienvenida a Movistar Perú como nuevo patrocinador oficial de nuestra Noche Blanquiazul Vóley Apuesta Total. ¡Juntos seguiremos haciendo crecer el voleibol blanquiazul!”, indicó Alianza Lima en su cuenta oficial de 'X'. Eso sí, Movistar no cuenta con los derechos para televisar la presentación.
Alianza Lima y su anuncio sobre Movistar.
Vale precisar que América TV es el canal autorizado para transmitir el evento íntimo a señal abierta, por lo que todos los aficionados podrán ver al equipo de sus amores. Recordemos que las dirigidas por Alejandro Schneider enfrentarán a Pinheiros, Esquimo y Boca Juniors este fin de semana.
¿Cuándo es la Noche Blanquiazul 2026?
La Noche Blanquiazul 2026 de Alianza Lima Vóley se disfrutará en tres fechas:
- Alianza Lima vs. Esquimo | Viernes 25 de septiembre a las 5.45 p. m.
- Alianza Lima vs. Boca Juniors | Sábado 26 de septiembre a las 6.00 p. m.
- Alianza Lima vs. Pinheiros | Domingo 27 de septiembre a las 6.00 p. m.
¡Vamos al Circo!
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