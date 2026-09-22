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Patrick Zubczuk dejó inusual mensaje tras golear por 4-0 a Universitario: "Me sorprendió"

Patrick Zubczuk, portero de Deportivo Garcilaso, sorprendió con fuertes declaraciones tras haber derrotado 4-0 a Universitario en la Liga 1 2026.

Francisco Esteves
Patrick Zubczuk dejó contundente mensaje tras humillar 4-0 a Universitario.
Patrick Zubczuk dejó contundente mensaje tras humillar 4-0 a Universitario. | Foto: Deportivo Garcilaso - X.
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Una de las sorpresas del fin de semana, por el marcador más allá del resultado, fue la victoria 4-0 de Deportivo Garcilaso sobre Universitario de Deportes por el Torneo Clausura de la Liga 1 2026. Con este triunfo, los cusqueños son líderes absolutos de la segunda competición de la temporada y uno de los artífices para esta hazaña es Patrick Zubczuck, guardameta que dejó un contundente comentario tras el partido disputado en el Estadio Inca Garcilaso de la Vega.

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El conocido portero nacional está atravesando una enorme campaña con el ‘Pedacito del Cielo’ y quiere salir campeón del fútbol peruano esta temporada. A raíz de su destacado rendimiento muchos hinchas pidieron que Mano Menezes lo convoque para los próximos partidos de Perú en la fecha FIFA de septiembre y octubre; sin embargo, su nombre no apareció en la nómina del director técnico brasileño.

Por tal motivo, Patrick Zubczuck brindó declaraciones a las cámaras de L1 MAX luego del triunfo sobre Universitario de Deportes en Cusco. "Si no me llamaron esta vez, me llamarán la próxima porque esto es consecuencia del trabajo. Me sorprendió no ver a ninguno de mis compañeros en lista porque hay varios que se lo merecen", indicó el guardameta de Deportivo Garcilaso.

De este modo, el portero seguirá trabajando de la mejor manera para lograr una futuro convocatoria a la selección peruana, aunque también admitió que no esperaba ver la ausencia de sus compañeros de equipo en la lista de la Bicolor. Mano Menezes no llamó a ningún elemento del ‘Pedacito del Cielo’ pese a que el club es líder absoluto del Torneo Clausura en la Liga 1 2026.

Trayectoria de Patrick Zubczuck

Estos han sido sus clubes:

  • Universitario
  • Universidad César Vallejo
  • Cienciano
  • UTC
  • Deportivo Garcilaso
Francisco Esteves
AUTOR: Francisco Esteves

Bachiller en Comunicaciones con mención en Periodismo en la USIL. Redactor web con cuatro años de experiencia en la sección Deportes del Diario Líbero. Experiencia en locución y periodismo digital.

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