Jean Ferrari lanzó firme mensaje en pleno momento clave de la Liga 1: "Pasamos a semifinal"

Jean Ferrari es muy querido por los hinchas de Universitario de Deportes debido a que fue su administrador por varias temporadas en los últimos años, por lo que hasta hoy piden su regreso al club. En medio de ello, el personaje en cuestión sorprendió con un firme mensaje en sus redes sociales en pleno momento clave del Torneo Clausura de la Liga 1 2026. Te contamos todos los detalles.

Resulta que, el ahora director general de fútbol de la FPF sigue pronunciándose cada vez que la selección peruana obtiene algún logro, ya sea a nivel absoluto o en sus diversas categorías inferiores. En ese sentido, en esta oportunidad realizó una importante publicación en su cuenta oficial de ‘X’, donde destacó la clasificación de la Bicolor Sub-20 en un torneo internacional.

“Pasamos a semifinal, gran triunfo de nuestra Sub-20, vamos paso a paso, seguimos avanzando”, indicó Jean Ferrari. De esta manera, el ex Universitario de Deportes resaltó la participación de la selección peruana en los XIII Juegos Suramericanos de Santa Fe 2026 (Odesur). Esta competición viene realizándose en Argentina y la Bicolor acaba de vencer por 2-1 a su similar de Panamá.

El mensaje de Jean Ferrari.

Ahora el combinado nacional se enfrentará a la anfitriona, Argentina, en las semifinales del campeonato y buscará hacer historia a nivel continental. Recordemos que en este plantel hay varios nombres conocidos, como por ejemplo el de Piero Cari que es una de las mayores promesas que tiene Alianza Lima. El duelo ante la Albiceleste se llevará a cabo el 23 de septiembre.

Perú vs. Argentina por los Juegos Odesur: hora y dónde ver

El duelo entre Perú vs. Argentina por las semifinales de los Juegos Suramericanos de Santa Fe 2026 iniciará a las 8.00 a. m. de Lima y se realizará en el Estadio Marcelo Bielsa. La transmisión del partido será por la señal de Movistar Deportes para toda nuestra región.