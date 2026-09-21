Alianza Lima se perfila a enfrentar destacado club chileno por fecha FIFA: "Avanzado"

Alianza Lima logró recuperar terreno en la pelea por el título del Torneo Clausura 2026 con su victoria ante ADT y encara con buen ánimo el parón por la fecha FIFA de setiembre y octubre. Precisamente, se conoció que la dirección deportiva busca cerrar un partido amistoso contra un importante equipo del fútbol chileno.

Alianza Lima se perfila a enfrentar destacado club chileno por fecha FIFA

El equipo comandado por Pablo Guede es consciente de que no puede relajarse durante esta para del campeonato, sobre todo considerando que ha perdido ritmo futbolístico en las últimas fechas y terminó cediendo puntos importantes. Por ello, el periodista Kevin Pacheco reveló que los blanquiazules buscan enfrentar a Palestino en un amistoso internacional.

Alianza Lima tiene planificado disputar dos amistosos para mantener el ritmo durante estas semanas y, de acuerdo con lo señalado por el comunicador, el acuerdo para enfrentar al conjunto chileno se encuentra bastante avanzado.

Alianza Lima busca enfrentar a Palestino en la fecha FIFA

“Alianza Lima tiene bastante avanzado el jugar un amistoso con Palestino de Chile como parte de su preparación en la fecha FIFA. La idea es que el partido se juegue el miércoles 30 en Matute”, reveló el citado comunicador en su cuenta de ‘X’.

Por el momento, Pacheco indicó que la fecha prevista para este duelo sería el miércoles 30 de septiembre y que se disputaría en el Estadio Alejandro Villanueva. Sin embargo, todavía resta que ambas partes confirmen oficialmente el acuerdo.

Los planes de Alianza Lima en la fecha FIFA

Por su parte, el periodista José Varela reveló que Alianza Lima realizará una mini pretemporada aprovechando este parón de selecciones. Los ‘íntimos’ concentrarán en Cieneguilla desde el 24 de setiembre hasta el 4 de octubre y tendrán sesiones de entrenamiento a doble turno.