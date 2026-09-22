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Extranjero de Alianza Lima dejó el país previo a iniciar la 'pretemporada': ¿Qué pasó?

Alianza Lima inicia una especie de pretemporada en Cieneguilla debido al parón por fecha FIFA y recientemente se conoció que un extranjero se marchó del Perú.

Wilfredo Inostroza
Figura de Alianza Lima se fue del país previo a iniciar la pretemporada
Figura de Alianza Lima se fue del país previo a iniciar la pretemporada | Foto: Liga 1 Te Apuesto
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Tras su victoria ante ADT por 2-0 y aprovechando el receso por fecha FIFA, en Alianza Lima se ha planificado realizar una especie de pretemporada en Cieneguilla, que tendrá una concentración estricta de 10 días. El objetivo es recuperar el nivel que le permitió a los blanquiazules conquistar el Torneo Apertura y afrontar las siete últimas fechas del Clausura de forma óptima.

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Los entrenamientos comenzarán este jueves 24 de setiembre y recientemente se conoció que los íntimos disputarán un amistoso ante Palestino en Matute, el próximo miércoles 30 de setiembre y se está por cerrar otro encuentro que podría ser frente a Emelec, aunque todavía no está confirmado.

Aprovechando estos días libres, algunos jugadores han decidido pasar con sus familias. Por ejemplo, de acuerdo con la información del periodista Gerson Cuba vía X, Nicolás Díaz viajó a Chile, pero espera que esté de regreso para el inicio de los trabajos a las órdenes de Pablo Guede.

Nicolás Díaz Alianza Lima

Nicolás Díaz con camiseta de Alianza Lima

Recordemos que el defensor chileno no jugó los últimos dos partidos tras sufrir un golpe en la cabeza tras una caída al césped durante el partido ante Juan Pablo II en Chongoyape. El jugador acusaba síntomas de laberintitis y no había podido entrenar con normalidad, pero todo apunta a que su recuperación está en la etapa final.

Próximo partido de Alianza Lima

El próximo domingo 11 de octubre, a partir de las 18.30, Alianza Lima visitará a Cusco FC en el estadio Garcilaso, por la fecha 11 del Torneo Clausura.

Wilfredo Inostroza
AUTOR: Wilfredo Inostroza

Coordinador web en Líbero. Licenciado en Ciencias de la Comunicación en la USMP, más de 10 años como periodista y futuro magíster. Amante de los deportes, el cine, los viajes e idiomas extranjeros.

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