Un incidente con materiales peligrosos obligó a evacuar un Walmart en el área de Woodbury, en el condado de Gloucester, Estados Unidos, luego de que varias personas reportaran problemas respiratorios e irritación. En total, 19 personas fueron trasladadas a hospitales para recibir evaluación médica, aunque las autoridades no informaron de heridos de gravedad.

Las autoridades aún investigan el origen del incidente con materiales peligrosos ocurrido el martes.

19 personas fueron hospitalizadas tras un incidente con materiales peligrosos en un Walmart de Woodbury

Los servicios de emergencia acudieron a un Walmart cerca de las 4:15 p. m. del martes luego de recibir un aviso sobre la posible presencia de materiales peligrosos. Como medida de precaución, el establecimiento fue evacuado mientras bomberos y otros equipos de respuesta atendían la situación en el estacionamiento.

De acuerdo con la policía del municipio de Deptford, la llamada inicial correspondía a una alerta por humo. Algunas personas presentaron tos e irritación, mientras que testigos describieron un olor similar al gas y una sensación de ardor en la garganta.

Tony Patton, quien se encontraba dentro del establecimiento, contó a NBC10 Philadelphia que percibió un olor extraño mientras esperaba para recoger sus medicamentos. Minutos después, escuchó a través del sistema de altavoces un aviso en el que se pedía a los clientes abandonar la tienda. Según relató, el olor era similar al del gas y le causó ardor e irritación en la garganta. En tanto, Crystal Davison, que se encontraba en el estacionamiento, afirmó haber observado una especie de neblina o una capa de aire turbio alrededor del establecimiento.

¿Cuándo reabrirá Walmart y qué se sabe sobre la investigación?

Las autoridades informaron que el Walmart sería sometido a una limpieza exhaustiva antes de reabrir sus puertas a las 6:00 a. m. del miércoles. Hasta el momento, no se ha determinado qué provocó la irritación.

Además, algunos productos que permanecieron expuestos al aire, principalmente frutas y verduras, fueron retirados y desechados. Por ello, es posible que algunos estantes se encuentren vacíos durante la reapertura.

Un portavoz de Walmart señaló: "La seguridad de nuestros empleados y clientes es nuestra máxima prioridad. Agradecemos la rápida respuesta de los servicios de emergencia y estamos colaborando con el departamento de bomberos en la investigación".

La información fue reportada por NBC10 Philadelphia, mientras las autoridades continúan investigando qué provocó la presencia de humo o sustancias irritantes en el establecimiento. El incidente vuelve a poner el foco en las condiciones de seguridad de Walmart Woodbury y de otras tiendas Walmart en Estados Unidos.