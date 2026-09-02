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ALERTA MÁXIMA en el Walmart de Woodbury: 19 personas HOSPITALIZADAS tras un incidente con MATERIALES PELIGROSOS, ¿qué más se sabe?
La tienda fue evacuada tras reportes de tos, irritación y dificultad respiratoria. Las autoridades investigaron el origen del incidente antes de su reapertura.
Un incidente con materiales peligrosos obligó a evacuar un Walmart en el área de Woodbury, en el condado de Gloucester, Estados Unidos, luego de que varias personas reportaran problemas respiratorios e irritación. En total, 19 personas fueron trasladadas a hospitales para recibir evaluación médica, aunque las autoridades no informaron de heridos de gravedad.
Las autoridades aún investigan el origen del incidente con materiales peligrosos ocurrido el martes.
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19 personas fueron hospitalizadas tras un incidente con materiales peligrosos en un Walmart de Woodbury
Los servicios de emergencia acudieron a un Walmart cerca de las 4:15 p. m. del martes luego de recibir un aviso sobre la posible presencia de materiales peligrosos. Como medida de precaución, el establecimiento fue evacuado mientras bomberos y otros equipos de respuesta atendían la situación en el estacionamiento.
De acuerdo con la policía del municipio de Deptford, la llamada inicial correspondía a una alerta por humo. Algunas personas presentaron tos e irritación, mientras que testigos describieron un olor similar al gas y una sensación de ardor en la garganta.
Tony Patton, quien se encontraba dentro del establecimiento, contó a NBC10 Philadelphia que percibió un olor extraño mientras esperaba para recoger sus medicamentos. Minutos después, escuchó a través del sistema de altavoces un aviso en el que se pedía a los clientes abandonar la tienda. Según relató, el olor era similar al del gas y le causó ardor e irritación en la garganta. En tanto, Crystal Davison, que se encontraba en el estacionamiento, afirmó haber observado una especie de neblina o una capa de aire turbio alrededor del establecimiento.
¿Cuándo reabrirá Walmart y qué se sabe sobre la investigación?
Las autoridades informaron que el Walmart sería sometido a una limpieza exhaustiva antes de reabrir sus puertas a las 6:00 a. m. del miércoles. Hasta el momento, no se ha determinado qué provocó la irritación.
Además, algunos productos que permanecieron expuestos al aire, principalmente frutas y verduras, fueron retirados y desechados. Por ello, es posible que algunos estantes se encuentren vacíos durante la reapertura.
Un portavoz de Walmart señaló: "La seguridad de nuestros empleados y clientes es nuestra máxima prioridad. Agradecemos la rápida respuesta de los servicios de emergencia y estamos colaborando con el departamento de bomberos en la investigación".
La información fue reportada por NBC10 Philadelphia, mientras las autoridades continúan investigando qué provocó la presencia de humo o sustancias irritantes en el establecimiento. El incidente vuelve a poner el foco en las condiciones de seguridad de Walmart Woodbury y de otras tiendas Walmart en Estados Unidos.
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