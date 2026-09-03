Christian Castro, un agente del ICE, enfrenta seis cargos por declaraciones falsas relacionados con un tiroteo que se registró el 14 de enero en Minneapolis, EE. UU., donde un inmigrante venezolano resultó herido. Estas nuevas acusaciones se añaden a las que ya existían en Minnesota, mientras las autoridades siguen investigando más detalles del incidente.

No obstante, Texas confirmó que no extraditará al agente, lo que complica aún más la situación legal en torno a este caso.

Departamento de Justicia expone a agente del ICE; lo acusan de mentir sobre un tiroteo

USA TODAY y otros medios compartieron detalles de la actual situación de Christian Castro, agente de ICE, quien fue acusado el 2 de septiembre del 2026 por un gran jurado federal y enfrenta seis cargos por declaraciones falsas.

Departamento de Justicia de EE. UU. expone a agente del ICE; lo acusan de mentir sobre un tiroteo.

La acusación que pesa en su contra se vincula con un tiroteo ocurrido el 14 de enero de 2026, en el que Julio César Sosa-Celis, de 24 años, resultó herido durante la Operación Metro Surge, implementada por la administración Trump en Minneapolis.

Los fiscales de aquella zona han sostenido que Castro disparó a través de la puerta principal, impactando a Sosa-Celis mientras seis personas, entre ellas dos niños, se encontraban en el interior de la vivienda. La bala quedó incrustada en la pared del dormitorio de uno de los menores.

Asimismo, Castro enfrenta cargos estatales en Minnesota por agredir a Sosa-Celis y por presentar una denuncia policial falsa. Por su parte, el gobernador de Texas, Greg Abbott, se opuso a la extradición de Castro a Minnesota, y un juez de Texas decidió no ordenar su regreso, lo que resultó en su liberación de la cárcel.

¿Por qué el agente de ICE fue suspendido sin sueldo?

Christian Castro fue suspendido sin goce de sueldo tras la aparición de un vídeo que parece contradecir su declaración jurada sobre un tiroteo ocurrido en Minneapolis en enero del 2026.

Esta medida se tomó después de una investigación interna de ICE que indagó sobre las declaraciones falsas de Castro y otro agente en relación con el incidente que involucró a Julio César Sosa-Celis. El tiroteo se produjo durante la Operación Metro Surge, un operativo de control migratorio en las Ciudades Gemelas.