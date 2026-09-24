Un tiroteo que ocurrió recientemente en un Walmart de Staunton, Estados Unidos, dejó como resultado la muerte de un hombre, tal como informaron las autoridades de la Policía Estatal de Virginia. Según los reportes, en el incidente, un agente de policía estuvo involucrado, aunque los detalles sobre las circunstancias que rodearon el suceso aún no han sido revelados. ¿Qué se conoce al respecto?

Walmart de Staunton: reportan la muerte de hombre en un tiroteo; agente de policía está involucrado

'CVILLE RIGHT NOW' informó que la Policía Estatal de Virginia (VSP) empezó una investigación a solicitud del Departamento de Policía de Staunton, esto luego de un incidente fatal ocurrido el martes 22 de septiembre a las 7.15 p. m. en una tienda situada en 1028-C Richmond Ave. Las autoridades confirmaron que un hombre fue encontrado sin vida en el lugar de los hechos.

Walmart: reportan el sensible fallecimiento de un hombre en un tiroteo; agente de policía está involucrado.

La VSP añadió que este caso se encuentra en proceso de notificar a los familiares sobre el fallecido y de llevar a cabo el procesamiento de la escena del crimen. El medio resaltó la importancia de que la policía estatal asuma la investigación de tiroteos en los que intervienen agentes, como parte de los protocolos establecidos en Virginia. Hasta el momento, no se conocen más detalles ni las sanciones.

Recordemos uno de los casos más recientes que evidencia esta práctica, la cual tuvo lugar el 20 de junio, cuando la policía de Charlottesville se vio involucrada en un intercambio de disparos con un fugitivo en las cercanías del parque Market Street. El 9 de julio, la Policía Estatal de Virginia determinó que, en aquel caso, los dos agentes involucrados en ese tiroteo actuaron sin culpa.

¿Qué se debe hacer en caso de un tiroteo en Walmart?

En situaciones de tiroteo activo en espacios públicos como Walmart, las autoridades de seguridad y el Departamento de Seguridad Nacional de EE. UU. (DHS) han recomendado seguir la estrategia de Correr, Esconderse, Pelear.

Este enfoque prioriza la rapidez y la eficacia en la respuesta ante el peligro. Asimismo, se recomienda mantener la calma y, en un primer momento, tratar de evacuar del establecimiento.