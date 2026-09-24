Diego Rebagliati dio firme opinión de Cienciano tras derrota ante ADT: "Le va a costar"

Cienciano perdió por 2-1 ante ADT en el partido pendiente por la fecha 9 del Torneo Clausura. El 'Papá' lo empezó ganando con tanto de Kevin Becerra, pero el cuadro tarmeño logró darle vuelta con doblete de John Narváez a los 67’ y 90’. Tras el final del encuentro, Diego Rebagliati analizó el resultado del compromiso y dio una firme opinión sobre la situación de la escuadra imperial con miras a los partidos restantes del campeonato local.

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Diego Rebagliati rotundo con Cienciano tras derrota ante ADT

Durante la última emisión del programa 'Al Ángulo', el comentarista deportivo señaló que la derrota contra ADT es un reflejo del desgaste físico que aqueja el equipo dirigido por Horacio Melgarejo. En ese sentido, precisó que a los cusqueños les tomará un tiempo agarrar el ritmo en el torneo local luego del trajín que significó su destacada participación en la Copa Sudamericana 2026.

“ADT lo perdía 1-0 y lo dio vuelta con dos goles de Narváez. Esta es, para mi, una señal bastante evidente de que a Cienciano le va a costar reengancharse al campeonato porque tiene un desgaste físico terrible, no paran de viajar. Todos los demás equipos tienen, de alguna manera, la perspectiva de tener días libres y los jugadores de Cienciano deben de estar bastante saturados”, comentó Rebagliati.

Cienciano perdió 2-1 contra ADT por el Torneo Clausura

De esta manera, Rebagliati consideró que el desgaste acumulado podría convertirse en un factor importante para Cienciano en su intento por mantenerse competitivo en el torneo local. El conjunto cusqueño tendrá que dosificar esfuerzos y recuperar a sus jugadores tras la exigente seguidilla de partidos y viajes que afrontó durante su participación en la Copa Sudamericana 2026.

Próximo partido de Cienciano

Vale resaltar que, pese a la pausa de la Liga 1 por los partidos de la selección peruana, Cienciano enfrentará a Los Chankas 30 de septiembre en el Estadio Inca Garcilaso de la Vega, por el partido pendiente de la fecha 10 del Torneo Clausura.