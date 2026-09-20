Santiago Arias se retracta tras acusar a Montevideo City de ofrecer dinero por expulsiones: "No debí"

A través de sus redes sociales, Santiago Arias, futbolista de Cienciano, realizó una publicación donde se retractó de sus declaraciones tras la eliminación del 'Papá' de los cuartos de final de la Copa Sudamericana2026, donde acusó al club Montevideo City Torque de ofrecer dinero a los jugadores del cuadro imperial a cambio de hacerse expulsar en el partido de vuelta disputado en el Estadio Centenario.

Santiago Arias se retractó tras sus acusaciones contra Montevideo City y pidió disculpas

A través de un video en su cuenta oficial de Instagram, el uruguayo de 31 años reconoció que sus declaraciones tras el final del partido en Uruguay carecían de sustento y ofreció disculpas a la directiva del ‘Ciudadano’. Asimismo, señaló que cualquier declaración suya post partido sobre la institución queda sin efecto.

“Reconozco que dicha afirmación carecía de todo sustento y fundamento fáctico, que no correspondía a la realidad de los hechos, y que no debí haberla realizado ni difundido públicamente. En consecuencia, dejo sin efecto en forma total y definitiva cualquier manifestación realizada por mí, verbal, escrita o a través de cualquier medio de comunicación o red social, respecto de dicho supuesto llamado y ofrecimiento.”, señaló el volante.

“Quiero expresar mis más sinceras disculpas al Director de Montevideo City Torque, sus autoridades, plantel principal y a todas las personas que pudieran haberse visto afectadas por mis declaraciones, por el perjuicio moral, institucional y reputacional que las mismas pudieron ocasionar.”, añadió.

Santiago Arias se retractó tras acusar a City Torque de ofrecer dinero a cambio de expulsiones

De esta forma, Arias puso fin a la polémica sobre un supuesto ofrecimiento económico por parte de la directiva de City Torque para que los dirigidos por el profesor Horacio Melgarejo beneficien al cuadro uruguayo haciéndose expulsar en el partido de vuelta. El jugador además se comprometió a no reiterar manifestaciones de dicha naturaleza en un futuro, ya sea contra City Torque o cualquier otra institución deportiva.

Santiago Arias y la grave acusación que realizó contra City Torque tras la eliminación de Cienciano

Como se recuerda, Arias fue consultado sobre las publicaciones que el club uruguayo realizó en redes sociales para burlarse de Cienciano tras su eliminación de la Copa Sudamericana y aprovechó para acusar al presidente de Montevideo City Torque de ofrecer dinero a sus compañeros para hacerse expulsar en el duelo de vuelta.

“Capaz que lo que dije está mal, pero que reflexionen los de allá, los que están chicaneando, porque nosotros, antes que plata, somos prestigio. Defendemos al club, el que nos paga por hacer lo que hacemos, no por vendernos. Entonces, si siguen tirando chicana, yo puedo decir el monto que nos ofrecieron por hacernos expulsar”, indicó en conversación con Inka Digital tras su regreso a Perú con la delegación de Cienciano.