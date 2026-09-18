Santiago Arias acusó a Montevideo City de ofrecerles dinero para hacerse expulsar: "Rechazamos rotundamente"

¡De no creer! Santiago Arias rompió su silencio luego de lo que fue la eliminación de Cienciano de la Copa Sudamericana. El pivote no dudó en acusar directamente al presidente de Montevideo City, manifestando que les ofrecieron dinero para hacerse expulsar y así favorecer al equipo charrúa. El jugador manifestó su indignación sobre este tema, señalando que él, al igual que sus compañeros, rechazó rotundamente este monto económico.

¿Qué dijo Santiago Arias sobre la supuesta oferta económica del presidente de Montevideo City?

En conversación con el medio Inka Digital TV, Arias fue consultado sobre las diversas publicaciones que Montevideo realizó en redes sociales tras su victoria ante Cienciano, en las que señalaron que el 'Papá' solo gana en la altura. En ese sentido, el jugador del conjunto cusqueño señaló que todo forma parte de las bromas que se hacen. Sin embargo, manifestó que también deberían colocar que su presidente les ofreció dinero para hacerse expulsar.

“Sí, son chicanas del fútbol. Nosotros, cuando pasamos, también hemos hecho esas cosas. Los CM son cosas de las redes sociales que buscan interacciones. No pasa nada. A mí no me enoja. Ellos ganaron. Pueden disfrutar y festejar como quieran. La verdad, a mí no me afecta mucho. Eso sí, yo, si me pongo a decir cosas que pasan, obviamente que yo no soy nadie, pero si los presidentes de los clubes, en esa publicación de que nosotros solo tenemos altura, en el de ellos le faltó poner que el presidente anda ofreciendo plata para que se hagan expulsar los jugadores nuestros. Y yo eso no salgo a decirlo. Ahora lo digo porque vos me estás mostrando. Entonces, si vamos a hacer algo para chiste, vamos a hacerlo. Vamos a hacerlo todos”, expresó Arias, situación que incluso dejó sorprendido al periodista que lo entrevistaba.

Asimismo, el futbolista aseguró que tanto él como sus compañeros rechazaron la propuesta, dejando en claro su compromiso y la pasión que sienten por defender los colores de Cienciano. “Yo y todos mis compañeros rechazamos rotundamente eso. ¿Hubo un ofrecimiento?. Es fuerte decirlo, pero, como te dije recién, la pasión no se compra. Nosotros íbamos por la gloria. Ellos no ganaron jugando al fútbol, pero recalco la unión del equipo, la rebeldía y la garra”.

“Nosotros guerreamos, somos guerreros. Vamos al frente con lo que nos toca, con lo que nos pasa. Pasan cosas malas, pasan cosas feas, no pasa nada. Nosotros somos un grupo unido, vamos y damos la cara”, complementó.

“Capaz que lo que dije está mal, pero que reflexionen los de allá, los que están chicaneando, porque nosotros, antes que plata, somos prestigio. Defendemos al club, el que nos paga por hacer lo que hacemos, no por vendernos. Entonces, si siguen tirando chicana, yo puedo decir el monto que nos ofrecieron por hacernos expulsar”, concluyó.

¿Quién es el presidente de Montevideo City Torque?

Actualmente, Montevideo City Torque pertenece al City Football Group, holding financiero cuyo principal accionista es el jeque Mansour bin Zayed Al Nahyan, de los Emiratos Árabes Unidos. En cuanto a la gestión deportiva e institucional del club uruguayo, Javier Nóblega ocupa el cargo de director general, mientras que Marcelo Méndez es el entrenador encargado de dirigir al primer equipo.