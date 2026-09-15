Arias, figura de Cienciano, fue rotundo sobre la vuelta ante Montevideo City: "Muy ilusionados"

Cienciano está mentalizado en dar un golpe de autoridad ante Montevideo City por la vuelta de los cuartos de final de la Copa Sudamericana 2026. El ‘Papá’ parte con una ventaja de dos goles en el marcador, pero deberá sacar un resultado positivo en Uruguay para alcanzar las semifinales. En la previa, Santiago Arias se pronunció y dejó un esperanzador mensaje a los hinchas.

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Santiago Arias, figura de Cienciano, fue rotundo sobre la vuelta ante Montevideo City

El volante uruguayo conversó con los medios a su llegada al aeropuerto y, ante las cámaras de ‘Jax Latin Media’, lamentó que se intente menospreciar el rendimiento de Cienciano en la competición y reducir sus buenos resultados únicamente al factor de la altura.

Del mismo modo, Santiago Arias manifestó que el 'Papá' deberá ejecutar su plan de juego para este compromiso, aunque es consciente de que están en deuda cuando les toca jugar de visita. Asimismo, reveló que existe una gran motivación en el plantel por volver a darle una alegría a todo el Perú.

Cienciano tiene una ventaja de dos goles para el partido de vuelta ante Montevideo City.

“Cansa que digan que solo ganamos por la altura, obviamente cuando hemos salido no hemos tenido los resultados que buscábamos. Hay que ir con el plan de partido que tenemos, sabemos que tenemos un país por detrás. Estamos muy ilusionados”, sostuvo.

Por otro lado, Arias resaltó el gran ambiente que existe dentro del plantel de Cienciano y recalcó la resiliencia que los ha caracterizado a lo largo de esta temporada.

"Sabemos la importancia que tiene el partido, esperamos poder darle alegría al país y a la ciudad. La clave es la misma de siempre, un grupo muy unido y que sabemos pasarla mal por momentos. Tenemos que tener una idea de juego y plasmarla en el campo, y soñar como están soñando todos", comentó.

Cienciano no ha ganado de visita en la Copa Sudamericana 2026

El ‘Papá’ ha disputado cinco partidos en condición de visita en la Copa Sudamericana 2026, donde no ha logrado un solo triunfo. Cienciano solo pudo rescatar un empate en la fase de grupos ante Juventud Las Piedras y terminó cayendo en la localía de sus demás rivales como Puerto Cabello, Atlético Mineiro, Lanús y Botafogo.