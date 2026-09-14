Horacio Melgarejo, DT de Cienciano, advirtió a Montevideo City Torque: "Corriendo desde el minuto 0"

Cienciano del Cusco está a 90 minutos de volver a meterse en semifinales de la Copa Sudamericana tal como sucedió en 2003, cuando consiguió este importante trofeo internacional. Tras imponerse por 2-0 en la ida, el cuadro cusqueño partió rumbo a Uruguay para enfrentar a Montevideo City Torque con el objetivo de sellar su clasificación.

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En la previa de este encuentro, el entrenador Horacio Melgarejo habló con nuestro enviado especial Luis Álvarez y reveló que entrarán concentrados desde el minuto cero. Además, le envió una fuerte advertencia al plantel uruguayo de cara a este encuentro.

“Estamos representando al Perú y vamos a dejar lo más arriba posible esta camiseta en nombre de nuestro país”, empezó diciendo el argentino.

Tras ser consultado sobre cómo administrar el resultado a favor, Melgarejo fue contundente: “¿Cómo administrar? Entrando concentrados del minuto cero, corriendo, metiendo; si hay una camiseta celeste, dos rojas, dejando el alma en cada balón. Y a partir de ahí nosotros vamos a... tenemos que ir a buscar de marcar algún gol, porque si mar... si marcamos algún gol también a ellos se les complica”.

Luego, añadió que se dejarán la vida en la cancha por conseguir el objetivo: “Y a la hora de sufrir, tenemos que saber sufrir porque sabemos que por momentos del partido uno la puede pasar mal. Pero estamos acostumbrados, ya lo demostramos en Lanús, lo demostramos en Brasil y bueno, a partir de ahí nosotros somos conscientes de que eh es un partido de 190 minutos, ya pasamos 95, ahora nos va a tocar jugar otros 95 y vamos a dejar la vida”.

Melgarejo declaró en la previa del duelo. Foto: Luis Álvarez / URPI - LR

¿Cuándo juegan Cienciano vs Montevideo City Torque por la vuelta de los cuartos de final?

El partido entre Cienciano vs Montevideo City Torque por la vuelta de los cuartos de final de la Copa Sudamericana 2026 está pactado para el próximo jueves 17 de septiembre.

¿A qué hora juegan Cienciano vs Montevideo City Torque por la vuelta de los cuartos de final?

El choque entre Cienciano vs Montevideo City Torque por la vuelta de los cuartos de final de la Copa Sudamericana 2026 arrancará a las 7.30 p. m. (hora peruana) y 9.30 p. m. (hora uruguaya).