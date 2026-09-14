Canal confirmado para ver Cienciano vs Montevideo City por partido de vuelta de Copa Sudamericana

Cienciano vs Montevideo City se enfrentarán este jueves 17 de setiembre por la vuelta de los cuartos de final de la Copa Sudamericana 2026. El ‘Papá’ llega con una ventaja por 2-0 y tendrá la responsabilidad de mantenerla en Montevideo para seguir firme en su lucha por el título. Por ello, aquí te dejamos el canal confirmado para ver este encuentro.

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Canal confirmado para ver partido de Cienciano vs Montevideo City

La transmisión del partido de Cienciano vs Montevideo City estará disponible por la señal EN VIVO de ESPN para todo el territorio sudamericano. Del mismo modo, el partido por la Copa Sudamericana 2026 también se podrá sintonizar por la app de streaming de Disney Plus. Cabe señalar que deberás tener una suscripción para usar este servicio.

¿Qué canal transmite partido de Cienciano vs Montevideo City por Copa Sudamericana?

Si quieres ver el partido de Cienciano vs Montevideo City Torque EN VIVO ONLINE deberás estar atento a los siguientes canales de transmisión, dependiendo del país en el que te encuentres:

Perú, Bolivia, Colombia y Ecuador: ESPN2 y Disney Plus.

Brasil: Paramount Plus.

Argentina, Chile, Uruguay y Paraguay: ESPN2 y Disney Plus.

Venezuela: ESPN2, Disney Plus e inter.

México y Panamá: Disney Plus.

Estados Unidos: beIN Sports en Español, fuboTV y beIN Sports Connect.

¿Cómo llegan Cienciano y Montevideo City al partido de vuelta por cuartos de final?

Cienciano llega a este partido en gran estado de forma luego de haber descansado este fin de semana por la reprogramación de su partido ante ADT. El equipo de Horacio Melgarejo ha demostrado tener una gran contundencia goleadora en la Sudamericana, aunque tiene una deuda pendiente: ganar de visita.

Cienciano venció a Montevideo City Torque en Cusco y se ilusiona con llegar a semifinales.

El cuadro imperial se motiva en conseguir dar el golpe y meterse entre los cuatro mejores equipos del campeonato. Para ello, contarán con el aporte de sus figuras como Carlos Garcés, Neri Bandiera, Cristian Souza, entre otros. Sin embargo, deberán afrontar la baja de Alejandro Hohberg por lesión.

Por su parte, Montevideo City llegará tras haber enfrentado a Liverpool en el Campeonato Uruguayo. El plantel dirigido por Marcelo Méndez es una de las revelaciones del campeonato y confían en poder darle la vuelta al resultado en casa. Salomón Rodríguez es su máximo goleador con cinco anotaciones.