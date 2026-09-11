Kagelmacher, figura de Montevideo City, fue rotundo tras derrota ante Cienciano: "Es muy difícil"

Cienciano logró sacar una ventaja importante ante Montevideo City en la ida de los cuartos de final de la Copa Sudamericana 2026. El 'Papá' venció por 2-0 en el Estadio Inca Garcilaso de la Vega y se ilusiona con poder meterse entre los cuatro mejores del torneo. Tras el pitazo final, Gary Kagelmacher no se guardó nada al referirse a la derrota ante el cuadro imperial.

Gary Kagelmacher, figura de Montevideo City, fue rotundo tras derrota ante Cienciano

Una vez finalizó el partido, el defensa de Montevideo City habló a ras de cancha con las cámaras de ‘DSports’, donde le consultaron por sus sensaciones tras la derrota de su equipo. Ante ello, no dudó en señalar que fue un desafío jugar en la altura de Cusco, pero resaltó que aún no hay nada definido en la llave.

"Sabíamos que iba a ser un partido duro por las condiciones que hay acá. Sabíamos que iban a rematar bastante de afuera, hubo mucho centro y tratamos de defender lo mejor posible. El gol que hicieron fue un golazo y en el otro no llegamos a tiempo. La llave está abierta, ahora nos toca allá, tenemos que preparar el partido de la mejor manera y competir porque estamos en cuartos de final. Tanto ellos como nosotros tenemos nuestras armas", mencionó.

Montevideo City confía en remontar el 2-0 en contra en el marcador ante Cienciano

Del mismo modo, el zaguero uruguayo resaltó que jugar en la localía de Cienciano es complicado y recordó que hubo otros equipos de renombre que terminaron siendo goleados. Además, recalcó que el plantel de City Torque está sumamente confiado en poder remontar el 2-0 en contra.

"Es un resultado con el que tenemos confianza de que es fútbol, pero podemos competir. Sabemos que acá (en Cusco) es muy difícil, equipos pasados recibieron más goles. Nosotros queríamos algo más, tal vez sacar un empate o ganarlo, pero nos tocó perder por una diferencia de dos goles. Ahora, nos toca descansar y preparar el partido de la mejor manera”, sostuvo.

Jugadores de Montevideo City usaron balones de oxígeno ante Cienciano

Una de las imágenes más llamativas del encuentro entre Cienciano vs Montevideo City fue protagonizada por los jugadores uruguayos, luego de que en una pausa de hidratación se le viera utilizando balones de oxígeno para contrarrestar los efectos de la altura.

El técnico Marcelo Méndez se pronunció por lo sucedido. “No infringimos ninguna ley, nada impide eso en el reglamento, simplemente creímos que podía colaborar. Algunos jugadores ni lo usaron. Era una herramienta que estaba ahí y podíamos utilizar”, señaló en conferencia.