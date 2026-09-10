Cienciano ganó 2-0 a Montevideo City por la ida de los cuartos de final de la Copa Sudamericana 2026 gracias a los goles de Cristian Souza y Maximiliano Amondarain en la primera mitad. Sin embargo, en la segunda mitad, el Papá no pudo convertir todas las ocasiones que creó y desperdició varias chances para anotar el tercero.

Tras el final del encuentro, el estratega del cuadro uruguayo habló en conferencia de prensa y señaló que no se va a gusto porque ellos nunca buscaron cuidar el resultado, sino que querían sacar un buen resultado. Además, señaló que la llave está abierta de cara al partido que se jugará en Uruguay.

"Buenas noches. Bueno, no era lo que veníamos a buscar. No... no hicimos un planteamiento para perder por menos goles. La idea nuestra era llevarnos un resultado positivo de acá", empezó diciendo el estratega Marcelo Méndez, quien después desmenuzó el partido en cuatro tiempos.

"Creo que... lo separaría en cuatro tiempos, ¿no? Como con las pausas de hidratación, como se suele jugar al fútbol ahora. Creo que los primeros 20 minutos lo sufrimos, donde el rival nos superó. Eh... pero bueno, en algún momento tuvimos el control del partido, añadió.

Luego, analizó cómo se dieron los goles del Papá: "Creo que después de... de la primera pausa encuentran el gol rápido, una situación que nos agarra abiertos, una pérdida en salida... eh y lo que nos termina de... de sacudir bastante es el segundo gol. Creo que sobre todo de la forma que se da... eh no es no es casual del fútbol que venimos nosotros encontrar un remate de 45 metros, no sé cuánto le pegó Maxi. Eh... y bueno, eso creo que nos sacudió un poco y ellos aprovecharon esa situación".

"Sabíamos que eso iba a ocurrir, cada vez que podíamos recibir un gol el rival aprovecha eh ese ese ese momento. Pero bueno, lo sostuvo bien hasta el primer tiempo y creo que el segundo tiempo cambió", agregó.

Finalmente, señaló que su equipo tuvo algunas ocasiones para descontar en el partido, que terminaron sufriendo en los minutos de descuento y que la llave está abierta.

"Creo que el equipo pudo tener un poco más la pelota, posicionarse un poquito más en en campo rival. Eh... creamos algunas situaciones claras de gol, un remate del Kun, un remate de Gonzalo... eh previo al remate de Gonzalo hay un una una un remate de de Silvera que tapa el golero abajo. Eh... y bueno, creo que el partido ahí lo tuvimos bastante controlado, empezaron algunas imprecisiones del rival... y bueno, sobre el cierre del partido sí lo sufrimos porque posicionó gente más eh más con más altura adelante, mucho balón parado y bueno, lo lo terminamos eh sufriendo un poquito, pero bueno, esto la llave está abierta aún", finalizó.