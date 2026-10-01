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Partidos de hoy, viernes 2 de octubre: programación y canales para ver fútbol en vivo

Revisa la programación completa de partidos de hoy, viernes 2 de octubre, con competiciones como la UEFA Nations League, Liga de Naciones Concacaf y más.

Francisco Esteves
Partidos de hoy, viernes 2 de octubre.
Partidos de hoy, viernes 2 de octubre. | Foto: Composición Líbero.
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Conoce la programación completa para los partidos de hoy, viernes 2 de octubre, alrededor del mundo. Esta jornada promete mucho con diversas competiciones importantes como la UEFA Nations League, Liga de Naciones de la Concacaf, Liga Profesional Argentina, Brasileirao y más. A continuación, te brindamos los horarios y canales de transmisión para que veas fútbol en vivo.

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Partidos de hoy por la UEFA Nations League

PARTIDOSHORARIOSCANALES
Kazajstán vs Moldavia9.00 a. m.ESPN 2, Disney Plus
Chipre vs Armenia11.00 a. m.ESPN 2, Disney Plus
Letonia vs Montenegro11.00 a. m.Disney Plus
Islas Feroe vs Eslovaquia1.45 p. m.Disney Plus
Francia vs Italia1.45 p. m.ESPN, Disney Plus
Bélgica vs Turquía1.45 p. m.Disney Plus
Ucrania vs Irlanda del Norte1.45 p. m.Disney Plus
Polonia vs Rumania1.45 p. m.Disney Plus
Hungría vs Georgia1.45 p. m.Disney Plus
Bosnia-Herzegovina vs Suecia1.45 p. m.ESPN, Disney Plus

Partidos de hoy por la Liga de Naciones de la Concacaf

PARTIDOSHORARIOSCANALES
St. Lucia vs Guadalupe2.00 p. m.Youtube, CONCACAF GO
St. Kitts and Nevis vs Cuba4.00 p. m.Youtube, CONCACAF GO
Surinam vs Guatemala5.00 p. m.Youtube, CONCACAF GO
Martinica vs Honduras7.00 p. m.Youtube, CONCACAF GO
Barbados vs Bermudas7.00 p. m.Youtube, CONCACAF GO
Bonaire vs Granada7.00 p. m.Youtube, CONCACAF GO
El Salvador vs Jamaica9.00 p. m.Youtube, CONCACAF GO

Partidos de hoy por la Liga Argentina

PARTIDOSHORARIOSCANALES
Independiente vs Instituto5.15 p. m.ESPN, Disney Plus
Boca Juniors vs Unión Santa Fe7.30 p. m.ESPN, Disney Plus
Independiente Rivadavia vs Gimnasia La Plata7.30 p. m.TNT Sports

Partidos de hoy por la Liga Colombiana

PARTIDOSHORARIOSCANALES
Deportivo Cali vs Alianza7.45 p. m.Win+ Fútbol, Win Play, Sport TV

Partidos de hoy por el Brasileirao

PARTIDOSHORARIOSCANALES
São Paulo vs Santos6.00 p. m.Fanatiz International

Partidos de hoy por la Liga de Chile

PARTIDOSHORARIOSCANALES
Univ. Concepción vs Huachipato6.00 p. m.MAX Chile, TNT Sports

Horarios corresponden a Perú.

Francisco Esteves
AUTOR: Francisco Esteves

Bachiller en Comunicaciones con mención en Periodismo en la USIL. Redactor web con cuatro años de experiencia en la sección Deportes del Diario Líbero. Experiencia en locución y periodismo digital.

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