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Partidos de hoy, viernes 2 de octubre: programación y canales para ver fútbol en vivo
Revisa la programación completa de partidos de hoy, viernes 2 de octubre, con competiciones como la UEFA Nations League, Liga de Naciones Concacaf y más.
Conoce la programación completa para los partidos de hoy, viernes 2 de octubre, alrededor del mundo. Esta jornada promete mucho con diversas competiciones importantes como la UEFA Nations League, Liga de Naciones de la Concacaf, Liga Profesional Argentina, Brasileirao y más. A continuación, te brindamos los horarios y canales de transmisión para que veas fútbol en vivo.
Partidos de hoy por la UEFA Nations League
|PARTIDOS
|HORARIOS
|CANALES
|Kazajstán vs Moldavia
|9.00 a. m.
|ESPN 2, Disney Plus
|Chipre vs Armenia
|11.00 a. m.
|ESPN 2, Disney Plus
|Letonia vs Montenegro
|11.00 a. m.
|Disney Plus
|Islas Feroe vs Eslovaquia
|1.45 p. m.
|Disney Plus
|Francia vs Italia
|1.45 p. m.
|ESPN, Disney Plus
|Bélgica vs Turquía
|1.45 p. m.
|Disney Plus
|Ucrania vs Irlanda del Norte
|1.45 p. m.
|Disney Plus
|Polonia vs Rumania
|1.45 p. m.
|Disney Plus
|Hungría vs Georgia
|1.45 p. m.
|Disney Plus
|Bosnia-Herzegovina vs Suecia
|1.45 p. m.
|ESPN, Disney Plus
Partidos de hoy por la Liga de Naciones de la Concacaf
|PARTIDOS
|HORARIOS
|CANALES
|St. Lucia vs Guadalupe
|2.00 p. m.
|Youtube, CONCACAF GO
|St. Kitts and Nevis vs Cuba
|4.00 p. m.
|Youtube, CONCACAF GO
|Surinam vs Guatemala
|5.00 p. m.
|Youtube, CONCACAF GO
|Martinica vs Honduras
|7.00 p. m.
|Youtube, CONCACAF GO
|Barbados vs Bermudas
|7.00 p. m.
|Youtube, CONCACAF GO
|Bonaire vs Granada
|7.00 p. m.
|Youtube, CONCACAF GO
|El Salvador vs Jamaica
|9.00 p. m.
|Youtube, CONCACAF GO
Partidos de hoy por la Liga Argentina
|PARTIDOS
|HORARIOS
|CANALES
|Independiente vs Instituto
|5.15 p. m.
|ESPN, Disney Plus
|Boca Juniors vs Unión Santa Fe
|7.30 p. m.
|ESPN, Disney Plus
|Independiente Rivadavia vs Gimnasia La Plata
|7.30 p. m.
|TNT Sports
Partidos de hoy por la Liga Colombiana
|PARTIDOS
|HORARIOS
|CANALES
|Deportivo Cali vs Alianza
|7.45 p. m.
|Win+ Fútbol, Win Play, Sport TV
Partidos de hoy por el Brasileirao
|PARTIDOS
|HORARIOS
|CANALES
|São Paulo vs Santos
|6.00 p. m.
|Fanatiz International
Partidos de hoy por la Liga de Chile
|PARTIDOS
|HORARIOS
|CANALES
|Univ. Concepción vs Huachipato
|6.00 p. m.
|MAX Chile, TNT Sports
Horarios corresponden a Perú.
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