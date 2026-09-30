Hermana de Cristiano Ronaldo explotó contra Portugal: "Envidiosos, irrespetuosos e ignorantes"

Cristiano Ronaldo abandonó este miércoles 30 de setiembre la concentración de la selección de Portugal en Copenhague, Dinamarca, a pocas horas del partido contra el combinado danés por la UEFA Nations League. La decisión del delantero se produjo después de la conferencia de prensa de Jorge Jesus, quien confirmó que el atacante no sería titular en el próximo encuentro. Posteriormente, CR7 conversó con Pedro Proença, presidente de la Federación Portuguesa de Fútbol, y decidió dejar los trabajos del equipo.

La situación comenzó a generar tensión luego de que Ronaldo no disputara ningún minuto en la victoria de Portugal por 2-1 sobre Noruega. El futbolista permaneció en el banco durante todo el encuentro, algo que no ocurría en un partido oficial con la selección desde hacía 18 años. Tras ello, el delantero tampoco participó con normalidad de los últimos entrenamientos del combinado luso, mientras aumentaban las versiones sobre un posible desacuerdo con el entrenador.

Hermana de Cristiano Ronaldo explotó contra Portugal

En medio de la polémica, Elma Aveiro, hermana del 'Comandante', también se pronunció a través de sus redes sociales y respaldó al futbolista. Dejó un fuerte mensaje en el que cuestionó el trato recibido por su hermano, además de criticar la estructura de la selección y la cobertura de la prensa portuguesa. “CR7 merecía MÁS RESPETO. La selección merecía más estructura. El periodismo portugués merecía más competencia y menos especulación. En cuanto al pueblo portugués… no merece tener a los mejores en nada. Somos envidiosos, irrespetuosos e ignorantes, y merecemos volver a la mediocridad que siempre tuvimos en el fútbol antes de CR7”, publicó vía Instagram.

Hermana de Cristiano Ronaldo se pronunció sobre lo sucedido con su hermano

Esta publicación encendió las redes sociales, siendo un hecho que rápidamente llamó la atención tanto de la prensa como de los seguidores del astro luso.

Cristiano Ronaldo se pronuncia tras abandonar Portugal

Luego de confirmar su salida, el ‘CR7’ utilizó sus redes sociales para pronunciarse sobre lo ocurrido. El capitán portugués señaló que tomó la decisión después de hablar con el presidente de la Federación y aseguró que, a su debido tiempo, contará a los portugueses las razones que motivaron su salida de la concentración. Por ahora, el mensaje del atacante no confirma si se trata de una ausencia temporal o si existe la posibilidad de que no vuelva a vestir la camiseta de Portugal.

"Después de la conferencia de prensa del entrenador de la selección nacional, y tras una conversación con el presidente de la Federación Portuguesa de Fútbol, decidí salir del campamento de la selección nacional".

"En el momento adecuado, les diré a todos los portugueses las razones que motivaron mi salida de la selección nacional, a las que siempre me dediqué. Ahora es hora de desear buena suerte a Portugal y a todos mis compañeros de equipo, sin excepción", escribió CR7.