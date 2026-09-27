Jorge Jesús, DT de Portugal, rotundo sobre la suplencia de Cristiano Ronaldo: "El partido no lo requería"

Jorge Jesús sorprendió al dejar a Cristiano Ronaldo fuera del campo durante todo el partido de Portugal ante Noruega por la Nations League. El delantero comenzó el encuentro en el banco de suplentes y, pese a que inicialmente estaba contemplado que pudiera ingresar durante el segundo tiempo, finalmente permaneció como alternativa durante los 90 minutos.

Jorge Jesús, técnico de la selección de Portugal, dio fuerte comentario sobre la suplencia de Cristiano Ronaldo ante Noruega

Tras el triunfo de la selección portuguesa, el entrenador fue consultado por su decisión y explicó que la ausencia de Ronaldo no estuvo relacionada con una lesión ni con una condición física que le impidiera jugar. Jorge Jesús señaló que había conversado previamente con el atacante sobre la posibilidad de que disputara la última media hora del compromiso.

Sin embargo, el desarrollo del encuentro llevó al técnico a cambiar de planes. Gonçalo Ramos tuvo una actuación destacada, marcó un gol y además vio cómo otra anotación suya era invalidada. Ante ese rendimiento, Jesús consideró que no era necesario modificar la estructura ofensiva que estaba funcionando durante el partido.

"Incluso había acordado con él que entraría en la última media hora, pero el partido no lo requería. Gonçalo Ramos estaba jugando bien, había marcado un gol, le habían anulado otro, sentí que no era el momento adecuado para sustituirlo. No fue para protegerlo físicamente, porque estaba en condiciones de jugar todo el tiempo que yo quisiera", afirmó.

Jorge Jesús agregó que la decisión tampoco tuvo como objetivo proteger físicamente a Cristiano Ronaldo, ya que, según sus propias palabras, el delantero estaba en condiciones de disputar todo el encuentro si así lo hubiera considerado necesario.

El estratega también dejó claro que la determinación estuvo vinculada con las necesidades del equipo en ese momento. Portugal requería mantener el equilibrio para asegurar el resultado y, de acuerdo con Jesús, las características del partido hicieron que fuera más conveniente contar con otro perfil de jugador que darle ingreso a Ronaldo.

“El partido siguió su curso y dejó de ser el momento oportuno para que entrara Cris. En cambio, era necesario otro jugador para garantizar el equilibrio y el resultado”, continuó.

¿Cristiano Ronaldo jugará ante Dinamarca?

La suplencia del atacante, por tanto, no significa que haya perdido protagonismo dentro de la selección portuguesa. Jorge Jesús evitó confirmar si será titular en el próximo compromiso ante Dinamarca, aunque dejó abierta esa posibilidad al señalar que Cristiano podría tener minutos en dicho encuentro. La decisión final dependerá de la planificación del técnico y de lo que requiera el partido.

“Fue una decisión. No creí que fuera el momento ideal, necesitaba un jugador con características diferentes, pero eso no significa que esté descartado, al contrario. Quizás ahora, contra Dinamarca, juegue”, finalizó.