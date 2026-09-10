- Hoy:
- Partidos de hoy
- Cienciano vs Montevideo City
- IDV vs Flamengo
- Alianza Lima
- Universitario
- Tabla Acumulada
- Perú vs Venezuela
¡Golazo! Maximiliano Amondarain anotó desde fuera del área el 2-0 de Cienciano sobre Montevideo City
Maximiliano Amondarain sorprendió al arquero de Montevideo City Torque con un gran remate desde larga distancia para anotar el 2-0 de Cienciano desde el Estadio Inca Garcilaso de la Vega.
Cienciano se imponía por 1-0 a Montevideo City Torque en el partido de ida de los cuartos de final de la Copa Sudamericana, disputado en el Estadio Inca Garcilaso de la Vega. No obstante, cuando el primer tiempo estaba por terminar, Maximiliano Amondarain marcó el 2-0 para el conjunto cusqueño ante el equipo uruguayo.
PUEDES VER: ¡Locura! Cristian Souza rompió el empate y anotó el 1-0 de Cienciano sobre Montevideo City Torque
Maximiliano Amondarain anotó el 2-0 de Cienciano sobre Montevideo City Torque por Copa Sudamericana 2026
A los 41 minutos de la segunda parte, Amondarain recogió el balón desde fuera del área de Montevideo City, sorprendió al guardameta Franco Torgnascioli y marcó el segundo tanto de Cienciano para dejar el encuentro 2-0.
Video: DSports
Con el segundo tanto, la afición del conjunto imperial estalló de júbilo y hizo vibrar el Estadio Inca Garcilaso de la Vega; la misma reacción tuvieron los futbolistas del equipo rojo.
Con su tanto frente a Montevideo City, Maximiliano Amondarain marcó su segunda anotación con Cienciano desde que llegó en 2025 y hasta este 2026. Pese a su escaso registro goleador con el conjunto cusqueño, el uruguayo convirtió un gol decisivo en la Copa Sudamericana.
¡Vamos al Circo!
Notas Recomendadas
Ofertas
Paradox Park
Paradox Park: Parque inmersivo donde Roma, Egipto y Grecia cobran vida con juegos, shows, etc
PRECIOS/ 89.00
Flying Squirrel Parque de Inflables
Flying Squirrel: Full Day, 60 o 120 minutos según elijas en Jockey Plaza, San Miguel e Independencia.
PRECIOS/ 21.90
Fun Jungle
Fun Jungle: Full Day o 60 minutos según elijas en los Inflables en El Defby y Parque de la Amistad
PRECIOS/ 28.90
Rally Kart
Rally Kart: 5, 8 o 15 vueltas según elijas. Válido en sus 6 locales
PRECIOS/ 19.50