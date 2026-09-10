¡Golazo! Maximiliano Amondarain anotó desde fuera del área el 2-0 de Cienciano sobre Montevideo City

Cienciano se imponía por 1-0 a Montevideo City Torque en el partido de ida de los cuartos de final de la Copa Sudamericana, disputado en el Estadio Inca Garcilaso de la Vega. No obstante, cuando el primer tiempo estaba por terminar, Maximiliano Amondarain marcó el 2-0 para el conjunto cusqueño ante el equipo uruguayo.

Maximiliano Amondarain anotó el 2-0 de Cienciano sobre Montevideo City Torque por Copa Sudamericana 2026

A los 41 minutos de la segunda parte, Amondarain recogió el balón desde fuera del área de Montevideo City, sorprendió al guardameta Franco Torgnascioli y marcó el segundo tanto de Cienciano para dejar el encuentro 2-0.

Video: DSports

Con el segundo tanto, la afición del conjunto imperial estalló de júbilo y hizo vibrar el Estadio Inca Garcilaso de la Vega; la misma reacción tuvieron los futbolistas del equipo rojo.

Con su tanto frente a Montevideo City, Maximiliano Amondarain marcó su segunda anotación con Cienciano desde que llegó en 2025 y hasta este 2026. Pese a su escaso registro goleador con el conjunto cusqueño, el uruguayo convirtió un gol decisivo en la Copa Sudamericana.