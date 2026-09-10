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Previa Cienciano vs Montevideo City Torque por Copa Sudamericana

'Ceja' Morales se cayó tras correr en la altura previo al Cienciano vs Montevideo City Torque

El periodista 'Ceja' Morales cayó al suelo luego de correr en la altura del Cusco previo al partido entre Cienciano ante Montevideo City Torque por la Copa Sudamericana.

Luis Blancas
Periodista Rodrigo 'Ceja' Morales cayó al suelo tras correr en la altura del Cusco previo al Cienciano vs Montevideo City Torque
Periodista Rodrigo 'Ceja' Morales cayó al suelo tras correr en la altura del Cusco previo al Cienciano vs Montevideo City Torque | Composición: Líbero
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Cienciano se medirá ante Montevideo City Torque en el partido de ida de los cuartos de final de la Copa Sudamericana 2026 y, en la antesala de este esperado cruce, el periodista Rodrigo “Ceja” Morales vivió una llamativa escena en la ciudad peruana de Cusco. Al intentar reproducir la conocida secuencia de Rocky, perdió el equilibrio durante un salto y cayó al suelo.

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Periodista Rodrigo‘Ceja’ Morales cayó al suelo tras correr en la altura del Cusco previo al Cienciano vs Montevideo City Torque

Desde la Plaza de Armas del Cusco, el periodista apodado como ‘Ceja’ Morales quiso demostrar a sus compañeros de cabina de DSports que tenía la resistencia necesaria para correr en la altura, al estilo de la película Rocky, por lo que terminó subiendo unas escaleras cercanas mientras corría.

No obstante, al descender, el periodista optó por realizar una acrobacia y saltó con ambos pies en el aire, por lo que no mantuvo la misma resistencia y terminó cayendo al suelo, provocando las risas de los demás presentadores del programa emitido por la cadena internacional. Tras esto el comunicador dijo entre risas: “Hice una de más”.

Video: DSports

¿A qué hora y en dónde ver Cienciano vs Montevideo City Torque?

El duelo entre Cienciano y Montevideo City Torque, correspondiente al encuentro de ida de los cuartos de final de la Copa Sudamericana 2026, se disputará el 10 de septiembre a las 7:30 p.m. (hora peruana) en el Estadio Inca Garcilaso de la Vega, en Cusco. La transmisión estará disponible a través de DSports y DGO.

Luis Blancas
AUTOR: Luis Blancas

Bachiller de la Universidad Jaime Bausate y Meza. Actualmente me desarrollo como redactor web junior en Líbero.

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