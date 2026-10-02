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Día Nacional del Novio 2026: las mejores frases para compartir este 3 de octubre en redes sociales
Descubre las mejores frases y mensajes románticos para dedicar este sábado 3 de octubre por el Día Nacional del Novio 2026 y compartir en redes sociales.
El Día Nacional del Novio 2026 se celebra este sábado 3 de octubre, una fecha especial para dedicar unas palabras de cariño a esa persona que ocupa un lugar importante en tu vida. Si buscas sorprender a tu pareja con un mensaje diferente, aquí encontrarás frases románticas, tiernas y originales para compartir.
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Ya sea mediante una publicación, una historia de Instagram, un estado de WhatsApp o un mensaje privado, estas frases para el Día del Novio te ayudarán a expresar tus sentimientos de una manera especial. Elige tu favorita y celebra este 3 de octubre con un detalle lleno de amor.
Frases cortas por el Día Nacional del Novio
- Feliz Día del Novio, mi amor.
- Gracias por hacer mis días más felices.
- Eres mi persona favorita.
- Contigo, todo se siente mejor.
- Mi lugar favorito siempre será contigo.
- Gracias por estar a mi lado.
- Eres mi mejor compañía.
- Qué bonito es compartir la vida contigo.
- Hoy celebro tenerte en mi vida.
- Mi amor por ti crece cada día.
- Eres mi alegría de todos los días.
- A tu lado, todo tiene más sentido.
- Gracias por cada momento juntos.
- Eres ese amor que siempre soñé.
- Mi corazón eligió bien al encontrarte.
- Feliz día al dueño de mi corazón.
- Te elegiría una y mil veces.
- Gracias por ser mi compañero de vida.
- Eres mi presente y mi mayor ilusión.
- Cada día contigo es especial.
- Mi felicidad tiene mucho de ti.
- Qué suerte compartir mi vida contigo.
- Eres mi amor, mi apoyo y mi alegría.
- A tu lado quiero seguir escribiendo nuestra historia.
- Gracias por quererme tal como soy.
- Eres una de las mejores partes de mi vida.
- Nuestro amor hace especial cada día.
- Hoy y siempre, quiero caminar contigo.
- Feliz Día del Novio al hombre que amo.
- Te amo hoy, mañana y todos los días.
Este sábado 3 de octubre se celebra el Día Nacional del Novio 2026, una fecha ideal para expresar cariño y celebrar el amor.
Feliz Día Nacional del Novio: mensajes lindos para dedicar
- Feliz Día Nacional del Novio, mi amor. Gracias por llenar mi vida de momentos bonitos y por estar siempre a mi lado.
- Hoy celebro tu vida y la felicidad de tenerte conmigo. Gracias por cada sonrisa, cada abrazo y cada instante compartido.
- Feliz día al hombre que hace que mis días sean más especiales. Te quiero muchísimo y deseo seguir construyendo momentos inolvidables contigo.
- Tenerte en mi vida es uno de esos regalos que agradezco todos los días. Feliz Día del Novio, mi amor.
- No necesito una fecha especial para decirte cuánto te quiero, pero hoy es una linda oportunidad para recordártelo. Feliz día.
- Gracias por acompañarme en los buenos momentos y también por estar cuando las cosas no salen como esperaba. Te quiero por todo lo que eres.
- Feliz Día Nacional del Novio a esa persona que logró convertirse en mi compañero, mi cómplice y una parte importante de mi felicidad.
- Contigo aprendí que el amor también está en los pequeños detalles, en las risas compartidas y en saber que siempre puedo contar contigo.
- Hoy quiero recordarte lo especial que eres para mí. Espero que sigamos compartiendo muchos momentos y escribiendo juntos nuestra historia.
- Feliz día, mi amor. Gracias por hacerme sonreír incluso en los días difíciles y por regalarme tantos recuerdos que guardo con cariño.
- Si pudiera volver a elegir, volvería a encontrarte. Gracias por ser parte de mi vida y por hacerla mucho más bonita.
- Nuestro amor no necesita ser perfecto para ser especial. Me quedo con cada momento, cada aprendizaje y todo lo que todavía nos queda por vivir.
- Feliz Día del Novio al hombre que ocupa un lugar muy especial en mi corazón. Que nunca nos falten motivos para sonreír juntos.
- Gracias por cada palabra, cada abrazo y cada gesto de cariño. Tenerte a mi lado hace que muchas cosas sean más bonitas.
- Hoy celebro nuestro amor y todos esos pequeños momentos que hacen que nuestra historia sea única. Feliz Día del Novio, mi vida.
- Eres esa persona con la que puedo ser yo misma, reír sin motivo y sentirme acompañada. Gracias por estar en mi vida.
- Feliz día a quien convirtió momentos simples en recuerdos que siempre quiero guardar. Te quiero más de lo que muchas palabras pueden explicar.
- Espero que este sea solo uno de muchos Días del Novio que podamos celebrar juntos. Te quiero y deseo seguir compartiendo mi camino contigo.
- Hoy es una buena ocasión para decirte algo que quizá ya sabes: eres muy importante para mí y me hace feliz tenerte a mi lado.
- Feliz Día Nacional del Novio, mi amor. Que sigamos creciendo juntos, aprendiendo el uno del otro y disfrutando cada capítulo de nuestra historia.
Frases lindas para saludar por el Día del Novio este 3 de octubre
- Feliz Día del Novio, mi amor. Gracias por hacer cada día un poquito más especial.
- Este 3 de octubre celebro la suerte de tenerte en mi vida. Te quiero muchísimo.
- Feliz Día del Novio al hombre que ocupa un lugar muy especial en mi corazón.
- Gracias por cada sonrisa, cada abrazo y cada momento que compartimos. Feliz día, mi amor.
- Hoy es una fecha especial para recordarte cuánto te quiero y lo importante que eres para mí.
- Feliz Día del Novio. Espero que sigamos creando juntos muchos recuerdos bonitos.
- Tenerte a mi lado hace que los momentos simples se conviertan en recuerdos inolvidables.
- Este 3 de octubre quiero celebrar nuestro amor y todo lo bonito que hemos vivido juntos.
- Feliz día a mi compañero de aventuras, mi cómplice y esa persona que hace sonreír mi corazón.
- Gracias por caminar conmigo, escucharme y estar presente en cada etapa. Feliz Día del Novio.
- Hoy celebro no solo tener un novio, sino tener a alguien que hace más bonita mi vida.
- Feliz 3 de octubre, mi amor. Que nunca nos falten motivos para reír, abrazarnos y seguir juntos.
- Eres una de las personas más especiales que la vida puso en mi camino. Feliz Día del Novio.
- Te elegiría una y otra vez para compartir momentos, sueños y nuevas historias.
- Feliz Día del Novio al dueño de tantos de mis mejores recuerdos.
- Que este 3 de octubre sea otro capítulo bonito de nuestra historia. Te quiero con todo mi corazón.
- Gracias por quererme, acompañarme y regalarme tantos momentos que guardo con cariño. Feliz día.
- Hoy quiero recordarte que mi vida es más bonita desde que formas parte de ella. Feliz Día del Novio.
- Feliz día, mi amor. Ojalá podamos seguir celebrando juntos muchas fechas especiales.
- Este 3 de octubre celebro nuestro amor y la felicidad de tenerte a mi lado. Te quiero hoy y siempre.
Dedica frases románticas, tiernas y originales por el Día Nacional del Novio 2026.
Día Nacional del Novio: las mejores frases para compartir por WhatsApp
- Feliz Día del Novio, mi amor. Gracias por hacer mis días más bonitos.
- Tenerte en mi vida es uno de los regalos que más valoro. Feliz día.
- Hoy celebro nuestro amor y todos los momentos que hemos compartido.
- Feliz Día del Novio al hombre que hace sonreír mi corazón.
- Gracias por estar a mi lado y convertir cada momento en un recuerdo especial.
- Contigo entendí que el amor también está en los pequeños detalles.
- Feliz día, mi amor. Que sigamos escribiendo juntos nuestra historia.
- Eres mi persona favorita y alguien con quien siempre quiero compartir mis días.
- Hoy es un buen día para recordarte cuánto te quiero. Feliz Día del Novio.
- Gracias por ser mi compañero, mi cómplice y mi lugar seguro.
- Feliz día al hombre que llegó a mi vida para hacerla mucho más especial.
- A tu lado, hasta los días normales tienen algo de extraordinario.
- Qué bonito es tener a alguien como tú para compartir risas, sueños y momentos.
- Feliz Día del Novio. Espero que sigamos coleccionando recuerdos juntos.
- Mi corazón tiene muchas razones para agradecer que estés en mi vida.
- Te elegiría nuevamente para compartir todas esas pequeñas cosas que hacen grande nuestro amor.
- Feliz día, mi vida. Gracias por cada abrazo, cada sonrisa y cada momento juntos.
- Eres parte de mis mejores recuerdos y de muchos de mis sueños.
- Hoy celebro tenerte como novio y como compañero en este camino.
- Feliz Día del Novio a quien hace que mi mundo se sienta un poquito más bonito.
- Gracias por acompañarme en cada aventura y por estar en los momentos importantes.
- Nuestro amor es mi historia favorita. Feliz Día del Novio.
- Que nunca nos falten razones para reír juntos y seguir creando recuerdos.
- Feliz día, mi amor. Me hace feliz saber que compartimos este camino.
- Tenerte a mi lado hace que cada día tenga un motivo especial para sonreír.
- Gracias por quererme tal como soy y por compartir conmigo tantos momentos inolvidables.
- Feliz Día del Novio al dueño de muchos de mis pensamientos y de un lugar enorme en mi corazón.
- Hoy, mañana y siempre, espero seguir compartiendo contigo muchos capítulos de nuestra historia.
- Feliz día, amor. Gracias por ser una parte tan bonita de mi vida.
- Este Día del Novio quiero recordarte algo sencillo: te quiero y me encanta compartir mi vida contigo.
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