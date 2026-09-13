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El millonario premio que acumulará Cienciano si accede a las semifinales de la Copa Sudamericana

Tras imponerse por 2-0 en la ida, Cienciano enfrentará a Montevideo City Torque en Uruguay por el pase a las semifinales de la Sudamericana.

Gary Huaman
Cienciano venció por 2-0 al Montevideo City Torque por la Copa Sudamericana.
Cienciano venció por 2-0 al Montevideo City Torque por la Copa Sudamericana. | Foto: Cienciano
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Cienciano está a solo 90 minutos de volver a clasificarse a una semifinal de un torneo internacional. Tras imponerse por 2-0 en la ida ante Montevideo City Torque, ahora los dirigidos por Horacio Melgarejo viajarán a Uruguay para el partido de vuelta, donde buscarán mantener su ventaja y seguir soñando con el título de la Copa Sudamericana.

Cienciano sufre baja sensible de cara al partido con Montevideo City.

PUEDES VER: Cienciano sufre baja sensible de cara al partido con Montevideo City por la Copa Sudamericana

Sin embargo, la gloria deportiva no solo motiva al equipo cusqueño, sino también el tema económico, pues hasta el momento han acumulado US$2.575.000 en premios económicos otorgados por CONMEBOL. Por lo que, si consiguen avanzar a la siguiente instancia, el Papá conseguirá embolsarse una cantidad muchísimo mayor a la actual.

¿Cuánto dinero acumulará Cienciano si clasifica a las semifinales de la Copa Sudamericana 2026?

Si Cienciano logra acceder a las semifinales de la Copa Sudamericana 2026, el premio total acumulado por parte de la CONMEBOL alcanzará los US$3.375.000.

Al clasificar a la fase semifinal, el club suma US$800.000 adicionales al acumulado previo:

  • Acumulado previo (hasta Cuartos): US$2.575.000
  • Premio por clasificar a semifinales: US$800.000
  • Nuevo total acumulado: US$3.375.000

En caso de que el Papá siga avanzando más allá de esta ronda, entonces tiene dos escenarios:

  • Subcampeón: recibe un adicional de US$2.000.000 (Total acumulado: US$5.375.000).
  • Campeón: recibe un adicional de US$6.000.000 (Total acumulado: US$9.375.000).

¿Cuándo juegan Cienciano vs Montevideo City Torque por la vuelta de los cuartos de final?

El partido entre Cienciano vs Montevideo City Torque por la vuelta de los cuartos de final de la Copa Sudamericana 2026 está pactado para el próximo jueves 17 de septiembre.

¿A qué hora juegan Cienciano vs Montevideo City Torque por la vuelta de los cuartos de final?

El choque entre Cienciano vs Montevideo City Torque por la vuelta de los cuartos de final de la Copa Sudamericana 2026 arrancará a las 7.30 p. m. (hora peruana) y 9.30 p. m. (hora uruguaya).

Gary Huaman
AUTOR: Gary Huaman

Licenciado en Periodismo por la Universidad Jaime Bausate y Meza, especializado en deportes, cine y series de televisión. Certificado en Marketing Deportivo en Universitas Barca Hub y con conocimiento de redacción SEO, redacción digital y experiencia en medios digitales durante más de 10 años.

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