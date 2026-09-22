Burnley anunció la partida de Oliver Sonne y le dejó sorpresivo mensaje: "Mucho éxito"

Oliver Sonne es uno de los pocos futbolistas peruanos con regularidad en el fútbol europeo. El lateral de la selección peruana es considerado como habitual titular en Burnley, pero el desempeño del equipo los ha llevado a ubicarse en el último lugar de la Championship. En medio de ello, el club sorprendió al anunciar la partida del ‘Vikingo’ y le deseó la mayor de las suertes.

Burnley anunció la partida de Oliver Sonne y le dejó sorpresivo mensaje

El club anunció oficialmente que Oliver Sonne se ausentará temporalmente de los entrenamientos de Burnley. Sin embargo, no se trata de una posible venta o préstamo hacia otro equipo, sino de que el ‘Vikingo’ se incorporó a la concentración de la selección peruana para afrontar los próximos amistosos internacionales.

La ‘Bicolor’, al igual que otras selecciones, disputará una serie de encuentros durante la fecha FIFA de septiembre y octubre. Por ello, los ‘Clarets’ no dejaron pasar la oportunidad de informar a sus hinchas que Sonne y otros siete jugadores de su plantel se unirán a sus respectivas selecciones. Además, el club les envió sus buenos deseos para que puedan destacar a nivel internacional.

Burnley anunció la partida de Oliver Sonne para unirse a la 'Bicolor'

“¡Mucho éxito a los ocho miembros de nuestro equipo principal que representarán a sus países durante el parón internacional!”, fue el mensaje que acompañó la publicación del club.

Cabe señalar que el lateral nacional ya se encuentra entrenando con la selección peruana en Orlando, Estados Unidos. El ‘Vikingo’ permanecerá varias semanas alejado de los trabajos con su equipo y buscará aprovechar esta oportunidad para sumar minutos con la ‘Bicolor’ antes de regresar a Inglaterra.

Oliver Sonne se puso a las órdenes de Mano Menezes, DT de Perú.

Oliver Sonne está en zona de descenso con Burnley

Si bien ha logrado tener continuidad, Oliver Sonne atraviesa una etapa oscura con Burnley. El equipo no ha logrado conseguir victorias en las primeras ocho jornadas de la Championship, lo que los ha llevado a ocupar el último lugar en la tabla de posiciones. De esta forma, el equipo deberá trabajar para remediar su situación y no complicarse más con el descenso a la tercera división de Inglaterra.