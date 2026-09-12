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Oliver Sonne falló insólito gol en derrota de Burnley y recibió dura crítica de la prensa inglesa
Oliver Sonne volvió a perder con Burnley en la Championship, donde protagonizó un error frente al arco y recibió duras críticas de la prensa inglesa por su rendimiento.
Oliver Sonne sigue sumando minutos con Burnley en esta temporada y recientemente fue titular en la derrota por 3-1 ante Swansea City por la Championship. El futbolista de la selección peruana falló una ocasión de oro para anotar un gol y, tras ello, la prensa inglesa sorprendió al apuntar contra su rendimiento.
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Oliver Sonne recibió dura crítica de la prensa inglesa
Burnley no la pasa nada bien en la temporada tras sumar una nueva derrota que lo mantiene en la zona de descenso de la Championship. El duelo ante Swansea era vital para escalar posiciones, pero el equipo terminó cayendo nuevamente.
Precisamente, en este encuentro, Oliver Sonne tuvo una gran oportunidad para anotar cuando el marcador estaba 2-0 en contra. El peruano recibió el balón de cara al arco en el tiempo añadido del primer tiempo, pero terminó enviando su disparo por encima del travesaño. Tras ello, el medio ‘Burnley Express’ no dudó en cuestionar no solo su fallo, sino también su rendimiento en general.
En su análisis, el medio remarcó que un centro deficiente del ‘Vikingo’ terminó propiciando el primer gol del Swansea y también hizo eco de la ocasión que desperdició frente al arco. No obstante, destacó que posteriormente fue ubicado en una posición más ofensiva, dejando de lado sus habituales labores defensivas.
Oliver Sonne recibió críticas tras la derrota de Burnley vs Swansea
“Fue su mal centro a las manos del portero lo que propició el primer gol del Swansea, antes de que enviara un disparo por encima del larguero en el tiempo añadido de la primera parte. Terminó jugando de extremo derecho”, señalaron en su publicación.
Oliver Sonne y sus estadísticas con Burnley
En lo que va de la temporada, Oliver Sonne ha disputado siete partidos con Burnley, donde ha sido utilizado principalmente como titular. Sin embargo, su desempeño ha dejado serias dudas entre los hinchas, ya que todavía no registra goles ni asistencias y su aporte defensivo ha sido discreto. Por ello, el portal estadístico Sofascore lo ha valorado con una puntuación promedio de 6.33.
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