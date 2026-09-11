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¿A qué hora juega Real Madrid vs Rayo Vallecano y dónde ver partido por LaLiga?

Real Madrid se enfrenta al Rayo Vallecano este sábado 12 de septiembre en el Estadio Santiago Bernabéu por LaLiga. Repasa horarios y canales para seguir este partido.

Wilfredo Inostroza
Real Madrid y Rayo Vallecano se enfrentan por LaLiga
Real Madrid y Rayo Vallecano se enfrentan por LaLiga | Composición: Líbero
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Real Madrid visita a Rayo Vallecano, en partido correspondiente a la fecha 5 de LaLiga EA Sports 2026-2027. Este encuentro se disputa en el estadio Santiago Bernabéu y promete emociones durante los 90 minutos. A continuación, repasa horarios y canales para que no te pierdas este encuentro por el campeonato español.

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¿Cuándo juega Real Madrid vs Rayo Vallecano?

El partido entre Real Madrid y Rayo Vallecano se jugará este sábado 12 de setiembre, en el imponente estadio Santiago Bernabéu, recinto situado en Madrid, España.

¿A qué hora juega Real Madrid vs Rayo Vallecano?

  • Perú, Colombia y Ecuador: 14.00
  • Chile, Bolivia y Venezuela: 15.00
  • Argentina, Paraguay, Uruguay y Brasil: 16.00
  • México: 13.00
  • Estados Unidos: 15.00 (Miami y Nueva York) y 12.00 (Los Ángeles)
  • España: 21.00

¿Dónde ver Real Madrid vs Rayo Vallecano?

  • Perú: ESPN y Disney+
  • Argentina: ESPN y Disney+
  • Colombia: ESPN y Disney+
  • Chile: ESPN y Disney+
  • Ecuador: ESPN y Disney+
  • Paraguay: ESPN y Disney+
  • Uruguay: ESPN y Disney+
  • Bolivia: ESPN y Disney+
  • Venezuela: ESPN y Disney+

Real Madrid vs Rayo Vallecano: previa del partido

Real Madrid recibirá al Rayo Vallecano este sábado 12 de setiembre en el Estadio Santiago Bernabéu con la obligación de sumar de a tres en el torneo local. El equipo merengue llega motivado tras ganarle 2-1 al Inter de Milán en la Champions League, un triunfo clave para pasar la página tras caer por la mínima frente al Real Betis.

La historia reciente favorece al conjunto blanco, que acumula siete partidos seguidos sin perder contra el equipo franjirrojo. Para encontrar la última victoria del Rayo hay que ir hasta 2022, cuando la 'Franja' ganó 3-2 en Vallecas. Desde esa fecha, la Casa Blanca ha controlado los duelos directos (cuatro triunfos y tres empates).

Kylian Mbappé es figura del Real Madrid.

Kylian Mbappé es figura del Real Madrid.

Por su parte, el Rayo Vallecano llega con confianza luego de lograr su primera victoria en el torneo tras vencer 3-2 al Racing de Santander. Con la idea de no complicarse con el descenso, la visita saldrá a la capital buscando dar el golpe en el Bernabéu.

Wilfredo Inostroza
AUTOR: Wilfredo Inostroza

Coordinador web en Líbero. Licenciado en Ciencias de la Comunicación en la USMP, más de 10 años como periodista y futuro magíster. Amante de los deportes, el cine, los viajes e idiomas extranjeros.

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