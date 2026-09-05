Oliver Sonne recibió durísima valoración tras derrota con Burnley en la Championship

Oliver Sonne es uno de los pocos jugadores peruanos que se encuentran militando en Europa y que tienen continuidad. El lateral de la selección peruana recientemente fue titular en la derrota del Burnley por 2-1 ante Bristol City por la Championship, donde se mantuvo los 90 minutos, pero terminó siendo señalado por su desempeño.

Oliver Sonne recibió durísima valoración tras derrota con Burnley

El 'Vikingo' regresó al titularato luego de no haber sido convocado en el último partido y su entrenador, Nicky Hayen, aprovechó su polifuncionalidad para ubicarlo en la banda izquierda. Oliver Sonne se mostró activo sobre el campo, buscando proyectarse por el sector, pero fue superado en varios duelos.

Por ello, el portal estadístico Sofascore publicó las calificaciones del encuentro y le otorgó un puntaje de 6,2 al lateral nacional por su desempeño, una de las notas más bajas de todo el equipo, reflejando que no tuvo su mejor actuación.

Oliver Sonne fue uno de los peores jugadores en la derrota de Burnley

De hecho, al revisar sus estadísticas, el peruano no logró destacar en labores defensivas, ya que no realizó ninguna entrada durante el partido y solo ganó uno de los cuatro duelos disputados en campo. Además, perdió todos sus duelos aéreos, convirtiéndose en uno de los puntos más bajos del plantel.

Burnley comenzó ganando el partido gracias a un gol de Aaron Ramsey a los 56 minutos. Sin embargo, en la recta final, Bristol City aprovechó las falencias defensivas del conjunto visitante y consiguió remontar el marcador. Con esta derrota, su equipo cayó hasta el último lugar de la tabla de posiciones.

Estadísticas de Oliver Sonne con Burnley

Oliver Sonne ha disputado cinco partidos en este inicio de curso con el Burnley: cuatro de Championship y uno de EFL Cup. En total, suma 382 minutos sobre el césped, lo que equivale a una media de 76 por encuentro. De momento, no ha conseguido marcar ni dar asistencias y, durante su presencia en el campo, los 'Clarets' solo han podido sumar una victoria.