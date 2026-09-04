¡Bombazo! Lionel Messi y Cristiano Ronaldo invitados a la despedida de Carlos Tévez

Carlos Tévez tendrá finalmente el partido de despedida que durante años imaginó y el escenario elegido no podía ser otro: La Bombonera. El Apache acordó con Juan Román Riquelme la utilización del estadio de Boca Juniors para realizar el homenaje en diciembre, aunque todavía falta definir la fecha exacta. Entre las opciones aparecen los fines de semana del 12 y 13, o del 19 y 20 de diciembre.

La noticia tomó una dimensión mundial después de que el periodista Germán García Grova informara que Lionel Messi y Cristiano Ronaldo serán convocados al encuentro. El anuncio abre la puerta a una imagen que durante años pareció imposible: los dos máximos referentes de una generación compartiendo de nuevo una cancha, esta vez en la despedida de una figura que tuvo una relación especial con ambos.

Messi y Cristiano, invitados a la despedida de Tévez

De acuerdo con la información difundida, Messi y Cristiano Ronaldo estarán entre los invitados al homenaje de Tévez. Sin embargo, esto no significa que sus presencias estén confirmadas ni que necesariamente vayan a disputar el partido. Ese detalle resulta clave, porque la participación de ambos dependerá de sus respectivos calendarios y de la disponibilidad que tengan en diciembre.

Revelan que Lionel Messi y Cristiano Ronaldo fueron invitados a la despedida de Carlos Tévez.

El interés por reunirlos no es nuevo. En 2025, Tévez ya había contado públicamente que soñaba con organizar su despedida en La Bombonera y juntar a Messi y Cristiano Ronaldo. El argentino incluso aseguró que intentaría convencer personalmente al portugués.

El interés crece por el enorme peso simbólico de este posible reencuentro.

¿Messi y Cristiano Ronaldo jugarán juntos?

La gran pregunta que queda abierta es si Messi y Cristiano Ronaldo podrían compartir equipo en La Bombonera. Tévez ya había expresado su deseo de que ambos jugaran juntos durante su homenaje, una posibilidad que elevaría el evento.

La relación del Apache con los dos astros también alimenta la expectativa. Tévez fue compañero de Messi en la selección argentina y compartió vestuario con Cristiano Ronaldo durante su etapa en Manchester United.

La despedida de Carlos Tévez en La Bombonera

El homenaje será además un reencuentro de Tévez con la hinchada de Boca. El exdelantero se retiró del fútbol profesional en 2022 y dejó una enorme huella en el club: disputó 279 partidos, marcó 94 goles y conquistó 11 títulos con la camiseta xeneize.

Ahora, cuatro años después de su retiro, prepara una despedida a la altura de su trayectoria. Y si Messi y Cristiano finalmente aceptan la invitación, La Bombonera podría convertirse en el escenario de una de las reuniones más impactantes del fútbol mundial.