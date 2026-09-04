Real Madrid sufrió el primer traspié de la temporada: perdió 1-0 ante Real Betis en el Estadio de La Cartuja por la cuarta fecha de LaLiga en un encuentro que tuvo de todo. Primero, Parrott anotó el tanto de los verdiblancos, luego le anularon un gol a Carlos Espí y sobre los descuentos, Kylian Mbappé falló un penal que pudo ser el empate.

Tras el final del partido, el entrenador José Mourinho habló en conferencia de prensa y dijo un curioso análisis de la derrota, pues señaló que los jugadores del Betis son mucho más inteligentes que los del Real Madrid en situaciones donde pueden cometer faltas sin ganarse alguna amonestación, a diferencia de los blancos que sí reciben amarillas por toques finos como el de Arda Güler, a quien tuvo que cambiar en la segunda mitad por miedo a que lo expulsen.

¿Qué dijo José Mourinho sobre la derrota del Real Madrid?

“Fue muy difícil cambiar a Arda porque estaba jugando muy bien”, empezó declarando el portugués sobre el cambio del turco. Luego, añadió: “Los jugadores del Betis, en ese sentido, son más listos que los del Real Madrid. Los del Real Madrid son puros”.

Después, continuó explicando: “Primera jugada del partido es clara tarjeta amarilla a un jugador que ha golpeado a Valverde, después un minuto más, una amarilla para un jugador que ha hecho una falta a Vinícius, pero nuestros jugadores se levantan rápido y ellos son más listos”.

Finalmente, Mourinho enfatizó que tuvo que sacar al turco porque tenía la sensación de que lo iban a expulsar por segunda amonestación.

“Obviamente que con el apoyo de una afición fantástica que empuja, que presiona, consiguen este tipo de cosas. No sé cómo Güler terminó con una amarilla el primer tiempo cuando ha jugado tanto, tanto y ha hecho una faltita y amarilla. Luego fueron a cazarlo y lo tuvo que quitar porque sentí que estaba en situación de riesgo”, sentenció el DT del Real Madrid.