Real Madrid vs. Betis EN VIVO por LaLiga: cuándo juegan, hora, canal y pronóstico

Los clubes Real Madrid vs. Betis juegan EN VIVO y EN DIRECTO este viernes un interesante encuentro por la fecha cuatro de LaLiga EA Sports 2026-2027 en el Estadio La Cartuja de Sevilla. Una derrota puede complicar los objetivos de cualquiera, por ello, dejarán todo en el campo de juego. En territorio español y sudamericano, la transmisión está a cargo de ESPN y Movistar Plus. Asimismo, si quieres seguirlo ONLINE GRATIS, lo podrás hacer por Libero.pe.

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Será la tercera vez en este 2026 en la que los clubes Real Madrid y Real Betis se vean las caras. De acuerdo a la tabla de posiciones de la actual temporada de la primera división de España, el conjunto merengue tiene puntaje perfecto al haber ganado sus tres primeros encuentros, mientras que los verdiblancos están en el séptimo lugar tras conseguir dos victorias y una derrota.

El Real Madrid, con 9 puntos, tiene una verdadera prueba de fuego cuando vaya a la Cartuja y el técnico José Mourinho estará en la mira por la estrategia que plasmará ante un rival que solo venció una vez como visitante en los últimos tres años. Por su parte, el Betis necesita ganar para intentar seguir peleando por el título y ponerse en zonas de torneos internacionales.

Real Madrid vs. Betis: horario del partido

Si te gusta ver los partidos de LaLiga española y deseas sintonizar el encuentro entre Real Madrid vs. Betis, por la cuarta fecha, aquí te mostramos los horarios en los diferentes países:

México y Centroamérica: 13.00 horas

Perú: 14.00 horas

Ecuador: 14.00 horas

Colombia: 14.00 horas

Bolivia: 15.00 horas

Chile: 15.00 horas

Venezuela: 15.00 horas

Estados Unidos: 15.00 horas (Nueva York, Washington y Miami): y 13.00 horas (Los Ángeles)

Argentina: 16.00 horas

Brasil: 16.00 horas

Paraguay: 16.00 horas

Uruguay: 16.00 horas

España: 21.00 horas

¿Dónde ver Real Madrid vs. Betis?

España: Movistar Plus y LaLiga TV

Brasil: CazéTV

Perú y resto de Sudamérica: ESPN y Disney Plus

México: Sky Sports e Izzi

Centroamérica: VIX y Sky Sports

Estados Unidos: ESPN Deportes, ESPN+ y FuboTV

Real Madrid vs. Betis: pronóstico del partido