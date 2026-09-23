Atlético Nacional vs. Millonarios por la Liga BetPlay: ¿a qué hora juegan y dónde ver?

Atlético Nacional vs. Millonarios chocan este jueves 24 de septiembre, desde el Estadio Atanasio Girardot de Medellín, en un partido correspondiente a la fecha 12 del Torneo Clausura 2026 de la Liga BetPlay. Por ello, en esta nota te damos a conocer los horarios en los diversos países y dónde podrás ver EN VIVO todas las incidencias de este clásico.

Atlético Nacional vs. Millonarios: horario del partido por la Liga BetPlay

Si te gusta sintonizar los encuentros de la Liga BetPlay de Colombia y quieres ver el partido de Atlético Nacional vs. Millonarios, por la fecha 12 del Torneo Clausura, aquí te dejamos los horarios en los distintos países:

México y Centroamérica: 6:30 p. m.

Perú, Ecuador y Colombia: 7:30 p. m.

Bolivia, Chile y Venezuela: 8:30 p. m.

Estados Unidos: 8:30 p. m. (Nueva York, Washington y Miami) y 6:30 p. m. (Los Ángeles)

Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay: 9:30 p. m.

España: 2:30 a. m. (del viernes 25)

¿Dónde ver Atlético Nacional vs. Millonarios?

Colombia: Win Sports, Win+ Fútbol y Win Play

Argentina: Fanatiz Internacional

Perú y resto de Sudamérica: RCN Nuestra Tele

México: RCN Nuestra Tele

España: RCN Nuestra Tele

Estados Unidos: Fanatiz USA

Atlético Nacional vs. Millonarios por el Torneo Clausura 2026 de la Liga BetPlay

Será la segunda vez este 2026 en la que los clubes Atlético Nacional y Millonarios se verán las caras. De acuerdo a la tabla de posiciones del Torneo Clausura, ambos equipos se llevan un punto de diferencia y están muy cerca del liderato. El enfrentamiento más reciente se dio en marzo, cuando los 'Millos' golearon al 'Verdolaga' por 3-0; además también se quedó con el clásico en los playoffs de la Copa Sudamericana.

Atlético Nacional tiene una racha envidiable desde que comenzó esta nueva temporada del fútbol colombiano, ya que juntando la Liga BetPlay y Copa Colombia no ha perdido ningún partido como local, lo cual le da un favoritismo sobre un Millonarios que, de ganar, se pondrá como líder del Torneo Clausura.