Cristiano Ronaldo rotundo sobre Portugal: "Si ya no quieren depender de mí, puedo irme desde hoy"

Portugal y Gales volverán a enfrentarse por primera vez desde la semifinal de la Eurocopa 2016. Ambos seleccionados debutarán en una nueva edición de la UEFA Nations League, donde el conjunto luso comenzará la defensa del título bajo la dirección de un nuevo entrenador.

Previo al duelo, uno de los que se pronunció fue Cristiano Ronaldo, quien dejó fuertes palabras sobre su estadía en el equipo luso. El delantero manifestó que dependerá del equipo si ya no quieren contar con él y dejó en claro que, de darse esta situación, estaría conforme y no tendría ningún problema.

¿Qué dijo Cristiano Ronaldo sobre su convocatoria en Portugal?

Cristiano Ronaldo dejó claro que existe un vínculo mutuo entre él y Portugal, pues así como el equipo y sus aficionados cuentan con su presencia, él también depende del respaldo que recibe. Por ello, continúa defendiendo los colores de la selección nacional.

“Si Portugal ya no quiere depender de mí, puedo irme desde hoy. No tengo ningún problema con eso. O incluso el presidente. Cuando ya no quieran depender de mí en la selección nacional, seré el primero en hablar con ellos al respecto. Si ellos dependen de mí, yo dependo de ellos. Y el pueblo portugués depende de mí. Por eso sigo jugando para la selección nacional”, declaró el capitán del equipo.

Cristiano Ronaldo habló previo al duelo contra Gales

Cristiano Ronaldo y su participación en Portugal

En otro momento, el Comandante dejó en claro que apoyará en Portugal en lo que necesite, así esto signifique no tener minutos dentro del terreno de juego.

“Lo que el entrenador necesite de mí con la selección nacional, ya sea jugar, salir, entrar, volver a salir, o incluso no jugar en absoluto, estoy disponible. El orgullo que siento al representar a Portugal es mayor que el de cualquier otro jugador internacional”, declaró CR7.

Cristiano Ronaldo fue convocado por Portugal

¿Cuándo juega Portugal - Gales?

El próximo partido de Portugal será este jueves 24 de septiembre, cuando enfrente a Gales por la primera fecha de la UEFA Nations League. El encuentro está programado para las 1.45 p. m. (hora peruana) en el estadio José Alvalade de Lisboa. En Perú, el partido podrá verse EN VIVO por Disney+ Premium.