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Jean Ferrari respaldó a la selección sub 20 tras derrota ante Argentina: "El proceso sigue"

Luego de lo que fue la derrota de la Bicolor ante la Albiceleste, el director de fútbol de la FPF se pronunció y mandó su total respaldo a los jugadores.

Antonio Vidal
Jean Ferrari respaldó a la selección sub 20 tras derrota ante Argentina. Foto: composición Líbero/Bicolor
Jean Ferrari respaldó a la selección sub 20 tras derrota ante Argentina. Foto: composición Líbero/Bicolor
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La selección peruana Sub-20 cayó por la mínima diferencia ante Argentina, en lo que fue el compromiso por las semifinales de los Juegos Suramericanos 2026. Tras el encuentro, uno de los que se pronunció fue Jean Ferrari, actual director general de fútbol de la Federación Peruana de Fútbol.

Fecha y hora del partido de Perú por la medalla de bronce de los Juegos Odesur 2026

PUEDES VER: ¿Cuándo juega Perú por la medalla de bronce de los Juegos Suramericanos 2026?

Ferrari, vía X, manifestó su respaldo a los jóvenes jugadores por su gran participación en la competencia y quedó entre los cuatro mejores del certamen. Además, alentó a la Bicolor de cara a lo que será su partido por la medalla de bronce de los Juegos Suramericanos.

“Nuestra sub 20 cayó 1-0 ante Argentina, nuestros muchachos dejaron todo en el campo y el proceso sigue su curso, este torneo nos ayuda a seguir creciendo y a que los nuestros sigan teniendo ese roce que tanto necesitamos, el viernes por una medalla y a seguir”, escribió Ferrari mostrando su respaldo a Perú sub 20.

Jean Ferrari mostró su respaldo tras derrota de Perú

Jean Ferrari mostró su respaldo tras derrota de Perú

Próximo partido de Perú por los Juegos Suramericanos

El partido por la medalla de bronce de los Juegos Suramericanos se jugará este viernes 25 de septiembre en el Estadio Marcelo Bielsa, donde Perú enfrentará a Chile o Paraguay, dependiendo del resultado de la otra semifinal. Este compromiso se podrá seguir desde las 10.00 a. m. (hora peruana).

Perú cayó derrotado ante Argentina

Perú cayó derrotado ante Argentina

¿Dónde ver a Perú por la medalla de bronce de los Juegos Odesur 2026?

El duelo que disputará Perú por la medalla de bronce podrá verse EN VIVO a través de Movistar Deportes. Además, los hinchas de la Bicolor tendrán la opción de seguir todas las incidencias del partido mediante el minuto a minuto de Diario Líbero.

Antonio Vidal
AUTOR: Antonio Vidal

Redactor en Líbero para la sección deportes. Titulado de la Universidad Jaime Bausate y Meza. Con experiencia en diversos temas deportivos.

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