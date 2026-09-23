ALERTA MÁXIMA en un Dollar Tree de Somerset: compras de rutina terminan en susto tras INESPERADO IMPACTO contra cristales

Momentos de verdadera angustia se vivieron en una concurrida zona comercial de Kentucky cuando una camioneta perdió el control e irrumpió violentamente en un establecimiento de descuento. El aparatoso incidente vial se registró en la sucursal de Dollar Tree situada en Sam Walton Drive, en Somerset, provocando un importante despliegue de los servicios de emergencia de la localidad tras el fuerte impacto contra el frontal del inmueble.

Un vehículo se estrella contra el escaparate de un Dollar Tree en Somerset

El suceso ocurrió cuando una camioneta tipo SUV atravesó los cristales del establecimiento, terminando parte de su estructura en el interior del local comercial. A pesar de lo aparatoso de la escena y del destrozo del ventanal principal, las autoridades locales confirmaron que afortunadamente no se registraron personas lesionadas tras el violento percance.

Diversos organismos de emergencia acudieron con rapidez al lugar de los hechos, entre ellos el Departamento de Bomberos de Somerset, la Policía Local, la Policía Estatal de Kentucky y equipos de atención médica (EMS), quienes procedieron a asegurar el área y evaluar los daños estructurales sufridos en la tienda.

Los bomberos de Somerset retiraron los cristales rotos y escombros del vehículo accidentado.

Investigación en marcha tras la colisión en Dollar Tree de Sam Walton Drive

Por el momento, los equipos de emergencia y la policía local mantienen abiertas las investigaciones para esclarecer con precisión los motivos que llevaron al conductor a perder el control del vehículo y terminar estrellándose contra el negocio.

Respecto a este hecho, el reporte informativo elaborado por FOX 56 señaló: "las autoridades en Somerset indicaron el lunes que, afortunadamente, nadie resultó herido después de que una camioneta SUV atravesara la ventana de una tienda Dollar Tree y entrara al establecimiento".

Las autoridades continuaron trabajando en el sitio para supervisar las labores de limpieza de los escombros, retirar la camioneta siniestrada del lugar y garantizar que la estructura del establecimiento no representara un peligro antes de la eventual reapertura del local.