CINCO MENORES de edad causan ALERTA MÁXIMA en un Walmart en West Sacramento: estrellan vehículo tras persecución, ¿qué pasará con los adolescentes?

Momentos de tensión se vivieron en las inmediaciones de una concurrida tienda Walmart en Estados Unidos, luego de que un grupo de jóvenes desatara un operativo de alto riesgo en las calles de California. El incidente comenzó cuando las autoridades locales detectaron un automóvil con reporte de robo, lo que derivó en una peligrosa persecución policial que terminó abruptamente cerca del área comercial.

Los agentes localizaron el vehículo robado a las 18:40 en Riverpoint Court e intentaron darle el alto.

Según reportó la cadena de noticias FOX40 News, "alrededor de las 18:40, agentes del Departamento de Policía de West Sacramento localizaron un vehículo robado y le indicaron que se detuviera en Riverpoint Court. El conductor huyó y se inició una persecución". El escape culminó al colisionar contra una estructura de contención en las afueras del establecimiento, donde los sospechosos intentaron escapar a pie sin éxito.

Cinco adolescentes fueron detenidos tras chocar un vehículo robado en West Sacramento

El despliegue de las fuerzas del orden se concentró en la zona adyacente al Walmart de West Sacramento, donde el choque de la unidad robada generó consternación entre los testigos y clientes del lugar. Tras el impacto, los cinco ocupantes abandonaron el automóvil para evadir a los oficiales en la escena.

Sin embargo, la rápida respuesta de los agentes permitió rastrear e interceptar a cada uno de los involucrados en las inmediaciones. Al momento de la identificación, las autoridades confirmaron que la totalidad de los detenidos eran menores de edad, con edades rondando los 15 años.

¿Qué pasará con los adolescentes tras el arresto en Estados Unidos?

Luego de controlar la situación y asegurar la zona comercial, la policía procedió con los protocolos legales correspondientes para este tipo de delitos juveniles en el país. El joven que pilotaba el automóvil fue puesto bajo arresto formal debido a la gravedad de las infracciones cometidas, que incluyen el manejo de un auto robado y la evasión a la autoridad. Por su parte, los otros cuatro acompañantes recibieron citaciones judiciales oficiales y fueron entregados directamente a la custodia de sus padres. Las autoridades lograron recuperar el vehículo siniestrado para devolverlo a su legítimo dueño y restablecer la tranquilidad en el sector.