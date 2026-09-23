ALERTA MÁXIMA en EE. UU. por fallecimiento de un inmigrante costarricense bajo custodia de ICE: familia denuncia que le NEGARON TRATAMIENTO de diabetes

Un inmigrante costarricense de 36 años murió en un centro de detención del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) en Luisiana, y su familia asegura que le fueron negados los cuidados necesarios para controlar su diabetes. Es la tercera muerte de un detenido en menos de seis meses en ese complejo.

Muere costarricense bajo custodia del ICE: tenía diabetes y no recibía tratamiento, dice la familia

Carlos Josué Marchena Marchena fue hallado inconsciente el 18 de septiembre en el Winn Correctional Center, en Winnfield, según informó el ICE. La agencia detalló que el personal intentó reanimarlo antes de trasladarlo en ambulancia a un hospital, donde fue declarado muerto.

Su hermana, su novia y un detenido de la celda contigua contaron a The Associated Press que el hombre se quejó de que le omitían comidas e inyecciones de insulina y de que no bebía suficiente agua para controlar su diabetes tipo 1 mientras era trasladado entre centros de varios estados. Su condición empeoró tras llegar a Winn y falleció menos de una semana después. La causa oficial de la muerte aún está pendiente de un examen médico adicional.

En contraste, ICE señaló en un comunicado que "Marchena recibió la atención médica apropiada y fue atendido por profesionales de la salud", defendiendo así la atención que recibió el inmigrante costarricense.

El centro ya había sido señalado por la Oficina del Inspector General del Departamento de Seguridad Nacional por no cumplir con estándares federales, incluidos los de atención médica. Otros dos detenidos del ICE han muerto en el complejo desde abril.

Casi 60 inmigrantes detenidos han muerto desde enero de 2025

Marchena es al menos el detenido número 58 del ICE que muere desde que el presidente Donald Trump regresó al cargo en enero de 2025, según un seguimiento de The Associated Press. Defensores de los inmigrantes aseguran que estas muertes evidencian una supervisión deficiente de la detención de decenas de miles de personas atrapadas en la agresiva estrategia de deportación del gobierno.

La hermana de Marchena, Franciny, dijo que su hermano le contó que nadie le revisaba los niveles de azúcar en sangre. "Una persona que está sana y está tomando su tratamiento de diabetes no tiene por qué colapsar de esa manera en la que colapsó mi hermano. Eso quiere decir que mi hermano ya tenía días de no tener su tratamiento de diabetes", afirmó desde Costa Rica.

Según The Morning Call, Luis Herrera Andy, un detenido hondureño que ocupaba la celda contigua, relató que Marchena solo recibía inyecciones de insulina de manera irregular y que el día anterior a su muerte presentaba jaquecas, dolor de estómago, escalofríos y vómitos, con un tono morado pálido y empapado en sudor. Tras regresar enojado de una consulta médica, le dijo a Herrera: "Este lugar es una mierd... aquí no te atienden nada. Aquí uno se puede hasta morir", y horas antes de fallecer, llamó a su pareja Ana León Castro para decirle que las pastillas no estaban haciendo efecto.

El ICE informó que Marchena tenía condenas previas por delitos menores antes de ser arrestado en enero en Michigan por agresión, y que en julio un juez de inmigración ordenó su deportación. Su hermana indicó que había solicitado fianza y deportación voluntaria a Costa Rica, pero se la negaron.