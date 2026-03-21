0
EN DIRECTO
Alianza Lima vs Juan Pablo II EN VIVO desde Matute
LO ÚLTIMO
Tabla de posiciones del Torneo Apertura 2026

Real Madrid vs Atlético Madrid EN VIVO por LaLiga: a qué hora juega, alineaciones y dónde ver derbi

Real Madrid y Atlético de Madrid se enfrentan en una nueva edición del derbi madrileño por LaLiga, este domingo 22 de marzo, desde el estadio Santiago Bernabéu.

Shirley Marcelo
Real Madrid recibirá a Atlético Madrid en el estadio Santiago Bernabéu.
Real Madrid recibirá a Atlético Madrid en el estadio Santiago Bernabéu. | composición Líbero
COMPARTIR

Real Madrid vs Atlético de Madrid volverán a cruzarse en un duelo de alto voltaje este domingo 22 de marzo en el Estadio Santiago Bernabéu, por la jornada 29 de LaLiga 2025/2026. El compromiso está programado para las 3.00 p. m. de Perú, Colombia y Ecuador, mientras que la transmisión estará a cargo de ESPN y Disney+.

Horarios y canales para ver el derbi Real Madrid vs. Atlético de Madrid por LaLiga.

PUEDES VER: Real Madrid vs. Atlético de Madrid por LaLiga: ¿a qué hora juegan y en qué canal?

Real Madrid vs Atlético Madrid por LaLiga

El derbi madrileño siempre acapara miradas, pero esta vez tiene un ingrediente extra: ambos equipos están en plena lucha por los primeros lugares de la tabla, además ambos clubes llegan con el ánimo en alto tras avanzar a los cuartos de final de la Champions League.

Real Madrid arriba a este compromiso tras imponerse 2-1 al Manchester City como visitante en la vuelta de los octavos de final de la Champions. En el ámbito local, viene de golear 4-1 a Elche CF, resultado que refuerza su buen momento.

Real Madrid vs Atlético Madrid

Real Madrid vs Atlético Madrid

Por su parte, Atlético de Madrid viene de caer 3-2 frente al Tottenham Hotspur, aunque ese marcador no le impidió sellar su clasificación en el certamen europeo. En LaLiga, su última presentación fue una ajustada victoria por 1-0 ante Getafe CF.

El antecedente más reciente entre ambos se remonta al 8 de enero, cuando se enfrentaron en la semifinal de la Supercopa de España. En aquella ocasión, el Real Madrid se quedó con el triunfo por 2-1 gracias a las anotaciones de Federico Valverde y Rodrygo, mientras que Alexander Sorloth descontó para el Atlético. Ahora, el clásico promete otro capítulo cargado de intensidad y con mucho en juego.

¿A qué hora juega Real Madrid vs Atlético de Madrid?

A continuación, revisa los horarios confirmados en distintos países para que no te pierdas el derbi madrileño por LaLiga 2025/2026:

  • Perú, Ecuador y Colombia: 3:00 p. m.
  • Bolivia y Venezuela: 4:00 p. m.
  • Chile, Paraguay, Uruguay, Brasil y Argentina: 5:00 p. m.
  • México y Centroamérica: 2:00 p. m.
  • Estados Unidos (Washington DC, Florida y Nueva York): 4:00 p. m.
  • España: 9:00 p. m.

¿Dónde ver Real Madrid vs Atlético de Madrid EN VIVO y EN DIRECTO?

El partido entre Real Madrid vs Atlético de Madrid por LaLiga se podrá ver EN VIVO en Sudamérica a través de ESPN y la plataforma de streaming Disney+ (Plan Premium). En España, la transmisión será por Movistar Plus+ y sus señales deportivas.

¿Qué canal transmite Real Madrid vs Atlético de Madrid EN VIVO?

  • Sudamérica: ESPN / Disney+ Premium
  • España: Movistar Plus+
  • México: SKY Sports (según operador)
  • Estados Unidos: ESPN, ESPN Deportes y plataformas digitales

Real Madrid vs Atlético de Madrid pronóstico: apuestas y cuotas

ApuestasReal MadridempateAtlético Madrid
Betsson1.883.953.70
Betano.pe1.904.153.85
bet3651.854.003.70
1xBet1.924.123.97
CoolbetLATAM1.904.053.90
DoradoBet1.963.803.75

Real Madrid vs Atlético de Madrid: últimos enfrentamientos

  • Atlético de Madrid 1-2 Real Madrid | 08.01.26
  • Atlético de Madrid 5-2 Real Madrid | 27.09.25
  • Atlético de Madrid 1-1 Real Madrid | 12.03.25
  • Real Madrid 2-1 Atlético de Madrid | 04.03.25
  • Real Madrid 1-1 Atlético de Madrid | 08.02.25

Posibles alineaciones del Real Madrid vs Atlético Madrid

Real Madrid: Andriy Lunin, Trent Alexander-Arnold, Dean Huijsen, Antonio Rüdiger, Álvaro Carreras; Auréline Tchouameni, Thiago Pitarch, Federico Valverde, Arda Güler, Vinicius Jr y Kylian Mbappé.

Atlético Madrid: Juan Musso; Marcos Llorente, Robin Le Normand, David Hancko, Matteo Ruggeri, Johnny Cardoso, Koke, Giuliano Simeone, Alex Baena, Julián Álvarez y Alexander Sorloth.

No olvides revisar tu agenda deportiva

Shirley Marcelo
AUTOR: Shirley Marcelo

Coordinadora de la web del Diario Líbero. Licenciada en Periodismo en la Universidad Jaime Bausate y Meza. Antes redactora en La República. Más de ocho años sumergida en periodismo digital.

Lo más visto

  1. Flamengo da el batacazo y anuncia de forma inesperada a talentoso peruano: "En casa"

  2. Bolivia vs. Surinam por el repechaje al Mundial 2026: ¿cuándo juegan, a qué hora y dónde ver?

Notas Recomendadas

Ofertas

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar

La Bistecca

ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

PRECIO

S/ 85.90
Comprar

Perulandia

PERULANDIA: FULL DAY + Piscinas + S/. 35 o S/.40 de VALE DE CONSUMO + Perusaurus y más. Según elijas

PRECIO

S/ 52.90
Comprar

Farenet

REVISION TECNICA VEHICULAR FARENET. Locales a elegir. Lunes a Domingo.

PRECIO

S/ 84.90
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Fútbol Internacional

Estados Unidos

Fútbol Peruano