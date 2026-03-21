Real Madrid vs Atlético Madrid EN VIVO por LaLiga: a qué hora juega, alineaciones y dónde ver derbi

Real Madrid vs Atlético de Madrid volverán a cruzarse en un duelo de alto voltaje este domingo 22 de marzo en el Estadio Santiago Bernabéu, por la jornada 29 de LaLiga 2025/2026. El compromiso está programado para las 3.00 p. m. de Perú, Colombia y Ecuador, mientras que la transmisión estará a cargo de ESPN y Disney+.

Real Madrid vs Atlético Madrid por LaLiga

El derbi madrileño siempre acapara miradas, pero esta vez tiene un ingrediente extra: ambos equipos están en plena lucha por los primeros lugares de la tabla, además ambos clubes llegan con el ánimo en alto tras avanzar a los cuartos de final de la Champions League.

Real Madrid arriba a este compromiso tras imponerse 2-1 al Manchester City como visitante en la vuelta de los octavos de final de la Champions. En el ámbito local, viene de golear 4-1 a Elche CF, resultado que refuerza su buen momento.

Real Madrid vs Atlético Madrid

Por su parte, Atlético de Madrid viene de caer 3-2 frente al Tottenham Hotspur, aunque ese marcador no le impidió sellar su clasificación en el certamen europeo. En LaLiga, su última presentación fue una ajustada victoria por 1-0 ante Getafe CF.

El antecedente más reciente entre ambos se remonta al 8 de enero, cuando se enfrentaron en la semifinal de la Supercopa de España. En aquella ocasión, el Real Madrid se quedó con el triunfo por 2-1 gracias a las anotaciones de Federico Valverde y Rodrygo, mientras que Alexander Sorloth descontó para el Atlético. Ahora, el clásico promete otro capítulo cargado de intensidad y con mucho en juego.

¿A qué hora juega Real Madrid vs Atlético de Madrid?

A continuación, revisa los horarios confirmados en distintos países para que no te pierdas el derbi madrileño por LaLiga 2025/2026:

Perú, Ecuador y Colombia: 3:00 p. m.

Bolivia y Venezuela: 4:00 p. m.

Chile, Paraguay, Uruguay, Brasil y Argentina: 5:00 p. m.

México y Centroamérica: 2:00 p. m.

Estados Unidos (Washington DC, Florida y Nueva York): 4:00 p. m.

España: 9:00 p. m.

¿Dónde ver Real Madrid vs Atlético de Madrid EN VIVO y EN DIRECTO?

El partido entre Real Madrid vs Atlético de Madrid por LaLiga se podrá ver EN VIVO en Sudamérica a través de ESPN y la plataforma de streaming Disney+ (Plan Premium). En España, la transmisión será por Movistar Plus+ y sus señales deportivas.

¿Qué canal transmite Real Madrid vs Atlético de Madrid EN VIVO?

Sudamérica: ESPN / Disney+ Premium

España: Movistar Plus+

México: SKY Sports (según operador)

Estados Unidos: ESPN, ESPN Deportes y plataformas digitales

Real Madrid vs Atlético de Madrid pronóstico: apuestas y cuotas

Apuestas Real Madrid empate Atlético Madrid Betsson 1.88 3.95 3.70 Betano.pe 1.90 4.15 3.85 bet365 1.85 4.00 3.70 1xBet 1.92 4.12 3.97 CoolbetLATAM 1.90 4.05 3.90 DoradoBet 1.96 3.80 3.75

Real Madrid vs Atlético de Madrid: últimos enfrentamientos

Atlético de Madrid 1-2 Real Madrid | 08.01.26

Atlético de Madrid 5-2 Real Madrid | 27.09.25

Atlético de Madrid 1-1 Real Madrid | 12.03.25

Real Madrid 2-1 Atlético de Madrid | 04.03.25

Real Madrid 1-1 Atlético de Madrid | 08.02.25

Posibles alineaciones del Real Madrid vs Atlético Madrid

Real Madrid: Andriy Lunin, Trent Alexander-Arnold, Dean Huijsen, Antonio Rüdiger, Álvaro Carreras; Auréline Tchouameni, Thiago Pitarch, Federico Valverde, Arda Güler, Vinicius Jr y Kylian Mbappé.

Atlético Madrid: Juan Musso; Marcos Llorente, Robin Le Normand, David Hancko, Matteo Ruggeri, Johnny Cardoso, Koke, Giuliano Simeone, Alex Baena, Julián Álvarez y Alexander Sorloth.