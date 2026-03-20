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¿A qué hora juega Real Madrid vs Atlético de Madrid y dónde ver el derbi madrileño?

Real Madrid vs. Atlético de Madrid juegan por la fecha 29 de LaLiga EA Sports en el Estadio Santiago Bernabéu. Horarios y canales para ver el derbi madrileño.

Jesús Yupanqui
Horarios y canales para ver el derbi Real Madrid vs. Atlético de Madrid por LaLiga.
Horarios y canales para ver el derbi Real Madrid vs. Atlético de Madrid por LaLiga. | Real Madrid y Atlético de Madrid. | FOTO: Composición Líbero
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Real Madrid y Atlético de Madrid protagonizarán un partido de pronóstico reservado. Ambos lograron clasificar a los cuartos de final de la Champions League y necesitan sumar para no complicar sus opciones por el título. El derbi madrileño es válido por la fecha 29 de LaLiga EA Sports.

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¿Cuándo juegan Real Madrid vs. Atlético de Madrid?

El derbi Real Madrid vs. Atlético de Madrid se realizará este domingo 22 de marzo en el Estadio Santiago Bernabéu por la fecha 29 de LaLiga.

¿A qué hora juega Real Madrid vs. Atlético de Madrid?

En Perú, la hora del derbi Real Madrid vs. Atlético de Madrid será a las 3.00 p. m. Revisa los horarios del partido por país.

  • México: 2.00 p. m.
  • Colombia, Perú y Ecuador: 3.00 p. m.
  • Bolivia y Venezuela: 4.00 p. m.
  • Argentina, Chile, Uruguay, Paraguay y Brasil: 5.00 p. m.
  • España: 9.00 p. m.

Horarios del Real Madrid vs. Atlético de Madrid en Estados Unidos

  • Costa Este (ET): 4.00 p. m. (Nueva York, Miami, Washington D. C.)
  • Centro (CT): 3.00 p. m. (Chicago, Houston)
  • Montaña (MT): 2.00 p. m. (Denver)
  • Pacífico (PT): 1.00 p. m. (Los Ángeles, San Francisco)

¿Dónde ver Real Madrid vs. Atlético de Madrid?

  • Perú: ESPN y Disney Plus
  • Argentina: ESPN y Disney Plus
  • Bolivia: ESPN y Disney Plus
  • Brasil: Disney + Premium
  • Chile: ESPN y Disney Plus
  • Ecuador: ESPN y Disney Plus
  • México: Sky Sports
  • Paraguay: ESPN y Disney Plus
  • España: Movistar +
  • Uruguay: ESPN y Disney Plus
  • Venezuela: ESPN y Disney Plus

Real Madrid vs. Atlético de Madrid: historial

En torneos oficiales, el derbi madrileño se realizó en 304 ocasiones.

  • Real Madrid: 154 victorias
  • Atlético de Madrid: 74 triunfos
  • Empates: 76 partidos

Real Madrid vs. Atlético de Madrid: últimos partidos

  • 8.01.26 | Atlético de Madrid 1-2 Real Madrid
  • 27.09.25 | Atlético de Madrid 5-2 Real Madrid
  • 12.03.25 | Atlético de Madrid 1-1 Real Madrid
  • 4.03.25 | Real Madrid 2-1 Atlético de Madrid
  • 8.02.25 | Real Madrid 1-1 Atlético de Madrid

Real Madrid vs. Atlético de Madrid: apuestas y pronóstico

ApuestasReal MadridEmpateAtlético de Madrid
Betsson1.983.703.55
Betano1.953.803.60
bet3651.914.003.60
1xBet2.003.963.80
CoolBet2.003.853.70

Para las principales casas de apuestas, el Real Madrid es candidato para llevarse el triunfo.

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Jesús Yupanqui
AUTOR: Jesús Yupanqui

Licenciado en periodismo en la Universidad Jaime Bausate y Meza. Antes La República, ahora en Líbero. Cinco años de experiencia en periodismo digital.

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