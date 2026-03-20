¿A qué hora juega Real Madrid vs Atlético de Madrid y dónde ver el derbi madrileño?

Real Madrid y Atlético de Madrid protagonizarán un partido de pronóstico reservado. Ambos lograron clasificar a los cuartos de final de la Champions League y necesitan sumar para no complicar sus opciones por el título. El derbi madrileño es válido por la fecha 29 de LaLiga EA Sports.

¿Cuándo juegan Real Madrid vs. Atlético de Madrid?

El derbi Real Madrid vs. Atlético de Madrid se realizará este domingo 22 de marzo en el Estadio Santiago Bernabéu por la fecha 29 de LaLiga.

¿A qué hora juega Real Madrid vs. Atlético de Madrid?

En Perú, la hora del derbi Real Madrid vs. Atlético de Madrid será a las 3.00 p. m. Revisa los horarios del partido por país.

México: 2.00 p. m.

Colombia, Perú y Ecuador: 3.00 p. m.

Bolivia y Venezuela: 4.00 p. m.

Argentina, Chile, Uruguay, Paraguay y Brasil: 5.00 p. m.

España: 9.00 p. m.

Horarios del Real Madrid vs. Atlético de Madrid en Estados Unidos

Costa Este (ET): 4.00 p. m. (Nueva York, Miami, Washington D. C.)

Centro (CT): 3.00 p. m. (Chicago, Houston)

Montaña (MT): 2.00 p. m. (Denver)

Pacífico (PT): 1.00 p. m. (Los Ángeles, San Francisco)

¿Dónde ver Real Madrid vs. Atlético de Madrid?

Perú: ESPN y Disney Plus

Argentina: ESPN y Disney Plus

Bolivia: ESPN y Disney Plus

Brasil: Disney + Premium

Chile: ESPN y Disney Plus

Ecuador: ESPN y Disney Plus

México: Sky Sports

Paraguay: ESPN y Disney Plus

España: Movistar +

Uruguay: ESPN y Disney Plus

Venezuela: ESPN y Disney Plus

Real Madrid vs. Atlético de Madrid: historial

En torneos oficiales, el derbi madrileño se realizó en 304 ocasiones.

Real Madrid: 154 victorias

Atlético de Madrid: 74 triunfos

Empates: 76 partidos

Real Madrid vs. Atlético de Madrid: últimos partidos

8.01.26 | Atlético de Madrid 1-2 Real Madrid

27.09.25 | Atlético de Madrid 5-2 Real Madrid

12.03.25 | Atlético de Madrid 1-1 Real Madrid

4.03.25 | Real Madrid 2-1 Atlético de Madrid

8.02.25 | Real Madrid 1-1 Atlético de Madrid

Real Madrid vs. Atlético de Madrid: apuestas y pronóstico

Apuestas Real Madrid Empate Atlético de Madrid Betsson 1.98 3.70 3.55 Betano 1.95 3.80 3.60 bet365 1.91 4.00 3.60 1xBet 2.00 3.96 3.80 CoolBet 2.00 3.85 3.70

Para las principales casas de apuestas, el Real Madrid es candidato para llevarse el triunfo.