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¿A qué hora juega Real Madrid vs Atlético de Madrid y dónde ver el derbi madrileño?
Real Madrid vs. Atlético de Madrid juegan por la fecha 29 de LaLiga EA Sports en el Estadio Santiago Bernabéu. Horarios y canales para ver el derbi madrileño.
Real Madrid y Atlético de Madrid protagonizarán un partido de pronóstico reservado. Ambos lograron clasificar a los cuartos de final de la Champions League y necesitan sumar para no complicar sus opciones por el título. El derbi madrileño es válido por la fecha 29 de LaLiga EA Sports.
PUEDES VER: Real Madrid vs Bayern Múnich: fecha, hora y canal para ver los cuartos de final de Champions League
¿Cuándo juegan Real Madrid vs. Atlético de Madrid?
El derbi Real Madrid vs. Atlético de Madrid se realizará este domingo 22 de marzo en el Estadio Santiago Bernabéu por la fecha 29 de LaLiga.
¿A qué hora juega Real Madrid vs. Atlético de Madrid?
En Perú, la hora del derbi Real Madrid vs. Atlético de Madrid será a las 3.00 p. m. Revisa los horarios del partido por país.
- México: 2.00 p. m.
- Colombia, Perú y Ecuador: 3.00 p. m.
- Bolivia y Venezuela: 4.00 p. m.
- Argentina, Chile, Uruguay, Paraguay y Brasil: 5.00 p. m.
- España: 9.00 p. m.
Horarios del Real Madrid vs. Atlético de Madrid en Estados Unidos
- Costa Este (ET): 4.00 p. m. (Nueva York, Miami, Washington D. C.)
- Centro (CT): 3.00 p. m. (Chicago, Houston)
- Montaña (MT): 2.00 p. m. (Denver)
- Pacífico (PT): 1.00 p. m. (Los Ángeles, San Francisco)
¿Dónde ver Real Madrid vs. Atlético de Madrid?
- Perú: ESPN y Disney Plus
- Argentina: ESPN y Disney Plus
- Bolivia: ESPN y Disney Plus
- Brasil: Disney + Premium
- Chile: ESPN y Disney Plus
- Ecuador: ESPN y Disney Plus
- México: Sky Sports
- Paraguay: ESPN y Disney Plus
- España: Movistar +
- Uruguay: ESPN y Disney Plus
- Venezuela: ESPN y Disney Plus
Real Madrid vs. Atlético de Madrid: historial
En torneos oficiales, el derbi madrileño se realizó en 304 ocasiones.
- Real Madrid: 154 victorias
- Atlético de Madrid: 74 triunfos
- Empates: 76 partidos
Real Madrid vs. Atlético de Madrid: últimos partidos
- 8.01.26 | Atlético de Madrid 1-2 Real Madrid
- 27.09.25 | Atlético de Madrid 5-2 Real Madrid
- 12.03.25 | Atlético de Madrid 1-1 Real Madrid
- 4.03.25 | Real Madrid 2-1 Atlético de Madrid
- 8.02.25 | Real Madrid 1-1 Atlético de Madrid
Real Madrid vs. Atlético de Madrid: apuestas y pronóstico
|Apuestas
|Real Madrid
|Empate
|Atlético de Madrid
|Betsson
|1.98
|3.70
|3.55
|Betano
|1.95
|3.80
|3.60
|bet365
|1.91
|4.00
|3.60
|1xBet
|2.00
|3.96
|3.80
|CoolBet
|2.00
|3.85
|3.70
Para las principales casas de apuestas, el Real Madrid es candidato para llevarse el triunfo.
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