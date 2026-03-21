Barcelona vs Rayo Vallecano EN VIVO y EN DIRECTO: hora, canal y dónde ver transmisión
Barcelona enfrenta a Rayo Vallecano este domingo 22 de marzo en el Spotify Camp Nou a partir de las 8:00 a. m. hora peruana.
Se viene una fecha clave en LaLiga de España. Este domingo juegan Barcelona vs Rayo Vallecano en el estadio el Spotify Camp Nou desde las 8:00 a. m. hora peruana y 2:00 p. m. hora española. La transmisión estará a cargo de DIRECTV y DGO para toda Sudamérica. Horas después se disputará el derbi Atlético vs Real Madrid.
El Barça de Hansi Flick necesita sumar tres puntos para consolidar el primer lugar en la tabla de posiciones y no permitir que el Real Madrid se les acerque. Ahora mismo y previo al desarrollo de la jornada 29, la distancia entre ambos clubes es de solo 4 puntos.
Previo al encuentro, el técnico culé confirmó que habrá algunas varias, como el ingreso al once titular de Joan García, mientras que Eric García irá al banco de suplentes, ello debido a que este último jugador no entrenó con normalidad y no lo arriesgarán.
¿Y cómo llega Rayo Vallecano? El equipo de Vallecas viene con la motivación extra tras eliminar a Samsunsport y clasificar a la siguiente ronda de la Conference League; sin embargo, el presente en LaLiga no es el esperado. Necesitan ganar para escalar posiciones y acercarse a los puestos de clasificación para los próximos torneos internacionales.
Barcelona vs Rayo Vallecano: alineaciones
Barcelona: Joan García; E. García, Cubarsí, Gerard Martín, Cancelo; Pedri, Bernal, Fermín López; Lamine Yamal, Raphinha y Ferran.
Rayo Vallecano: Augusto Batalla; Andrei Ratiu, Florian Lejeune, Luiz Felipe, Alfonso Espino; Gerard Gumbau, Pedro Díaz, Óscar Valentín; Ilias Akhomach, Jorge De Frutos y Fran Pérez.
Barcelona vs Rayo Vallecano: hora del partido
- Perú, Colombia y Ecuador: 8:00 a. m.
- Venezuela y Bolivia: 9:00 a. m.
- Chile, Paraguay, Uruguay, Argentina y Brasil: 10:00 a. m.
- España: 2:00 p. m
Barcelona vs Rayo Vallecano: canal y dónde ver
DIRECTV Sports es el canal confirmado que pasará el partido de Barça vs Rayo Vallecano en el Spotify Camp Nou. También puedes seguir la transmisión en vivo online por internet mediante la aplicación de DGO.
Barcelona vs Rayo Vallecano: apuesta y pronóstico
|APUESTAS
|BARCELONA
|X
|R. VALLECANO
|Betsson
|1.25
|6.4
|10.50
|Betano
|1.26
|6.60
|12.50
|bet365
|1.25
|6.50
|9.50
|1xBet
|1.27
|7.01
|11.60
|Coolbet
|1.24
|7.50
|11.00
|DoradoBet
|1.27
|6.50
|11.00
Barcelona vs Rayo Vallecano: historial de partidos
- Rayo Vallecano 1-1 Barcelona
- Barcelona 1-0 Rayo Vallecano
- Rayo Vallecano 1-2 Barcelona
- Barcelona 3-0 Rayo Vallecano
- Rayo Vallecano 1-1 Barcelona
De los últimos cinco enfrentamientos, el Barça ganó 3 duelos y los otros dos fueron empates.
