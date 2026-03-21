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¿A qué hora juega Barcelona vs. Rayo Vallecano, canal TV y dónde ver partido de LaLiga?

Conoce todos los detalles sobre el emocionante partido entre el Barcelona vs. Rayo Vallecano como parte de la jornada 29 de LaLiga 2025--2026.

Jasmin Huaman
Barcelona recibe al Rayo Vallecano por la fecha 29 de LaLiga 2026.
Barcelona recibe al Rayo Vallecano por la fecha 29 de LaLiga 2026. | Foto: Composición Líbero
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Antes del parón de selecciones, Barcelona se enfrentará al Rayo Vallecano en busca de mantener el primer lugar de la tabla. Los dirigidos por Hansi Flick no tienen margen de error si lo que buscan es mantener su ventaja con el Real Madrid. A continuación, toda la información que debes saber sobre este importante duelo que se juega en el Spotify Camp Nou.

Horarios y canales para ver el derbi Real Madrid vs. Atlético de Madrid por LaLiga.

PUEDES VER: ¿A qué hora juega Real Madrid vs Atlético de Madrid y dónde ver el derbi madrileño?

Una oportunidad de oro que no puede ser desperdiciada por los blaugranas. Barcelona consiguió su clasificación a los cuartos de final de la Champions League y ahora deberá concentrarse al 100% en LaLiga. A pesar de las bajas que presentan los catalanes, afrontarán este partido como una gran final.

¿A qué hora juegan Barcelona vs Rayo Vallecano?

Con una mayor cantidad de aforo disponible, Barcelona recibirá en el Spotify Camp Nou al Rayo Vallecano por la fecha 29 de LaLiga. A continuación, revisa los horarios en los que se podrá ver la transmisión en vivo en cualquier país.

  • En Perú, Colombia y Ecuador a las 8.00 a. m.
  • En Venezuela y Bolivia a las 9.00 a. m.
  • En Chile, Paraguay, Uruguay, Argentina y Brasil a las 10.00 a. m.
  • En España a las 2.00 p. m.

¿Dónde ver Barcelona vs Rayo Vallecano por LaLiga?

El partido entre Barcelona vs Rayo Vallecano se podrá ver a través de la señal de ESPN en toda Latinoamérica o también por la plataforma de Disney+ desde cualquier dispositivo que tenga acceso a internet.

Barcelona afrontará este partido como local sin las convocatorias de grandes figuras, como los son Frenkie de Jong, Alejandro Balde, Jules Kounde y Andreas Christensen. No se descarta el ingreso de Gavi tras varios meses de ausencia.

Posibles alineaciones

Barcelona: Joan García; E. García, Cubarsí, Gerard Martín, Cancelo; Pedri, Bernal, Fermín López; Lamine Yamal, Raphinha y Ferran.

Rayo Vallecano: Augusto Batalla; Andrei Ratiu, Florian Lejeune, Luiz Felipe, Alfonso Espino; Gerard Gumbau, Pedro Díaz, Óscar Valentín; Ilias Akhomach, Jorge De Frutos y Fran Pérez.

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Jasmin Huaman
AUTOR: Jasmin Huaman

Redactora en Líbero, sección Ocio y México. Licenciada en Ciencias de la Comunicación (USMP). 6 años de experiencia en contenido digital y Social Media. Especializada en SEO y Marketing Digital.

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