DT de Perú aseguró que Piero Cari no despega por 'culpa' de Pablo Guede: "Creo que..."

Uno de los jugadores más talentosos que ha sacado Alianza Lima en los últimos tiempos es Piero Cari, mediocampista de 18 años que debutó en la Copa Libertadores bajo el mando de Néstor Gorosito. Sin embargo, pese al gran rendimiento que tuvo la temporada pasada, no ha podido despegar como se esperaba y, por ello, el director técnico de la selección peruana reveló qué está sucediendo. El entrenador ‘culpó’ indirectamente a Pablo Guede.

En una entrevista con el periodista Renzo Galiano para Infobae, Thiago Kosloski, estratega de Perú Sub-20, fue consultado por el volante nacional y su nivel actual con los íntimos. Como se sabe, el canterano no ha tenido mucha continuidad en lo que va del campeonato, ya que apenas entró desde la banca de suplentes en cuatro compromisos. Esto ha sido determinante en su presente.

“Piero Cari estuvo conmigo en la primera convocatoria, cuando enfrentamos a Chile, y tuvo la oportunidad de jugar. Lógicamente percibimos todo el potencial que tiene y la proyección que puede alcanzar tanto en la selección como en su propio club. Todo eso gracias al talento que posee”, indicó el director técnico de la selección peruana sobre el mediocampista de Alianza Lima.

Piero Cari debe sumar minutos con Alianza Lima.

“Creo que Piero Cari, como cualquier deportista de alto rendimiento, necesita minutos de juego. Necesita jugar y tener continuidad. Considero que eso es fundamental para que un atleta alcance su máximo nivel y, sobre todo, mejore su rendimiento. El secreto para que Piero pueda mostrar todo su talento es tener una secuencia constante de partidos en su club. Eso es importante y dependerá mucho de él, de lo que demuestre en los entrenamientos y de convencer al entrenador de que tiene condiciones para jugar o para participar con mayor regularidad”, agregó Thiago Kosloski para el mencionado medio de comunicación, dejando en claro el problema de su bajo nivel.

Números de Piero Cari en Alianza Lima

En total, entre Copa Libertadores, Copa Sudamericana y Liga 1 en estos dos años con Alianza Lima, Piero Cari ha disputado 26 compromisos, 22 de ellos la temporada pasada. En este lapso, el volante de la selección peruana ha convertido un gol y realizado una asistencia.