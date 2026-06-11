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Reimond Manco respondió con todo a Sergio Peña tras sus declaraciones: "Lo aprecio, pero..."
Reimond Manco respondió sin filtro al comentario de Sergio Peña, luego de que ambos cruzaran palabras al referirse a su paso por Alianza Lima.
A inicios del año, Sergio Peña se fue de Alianza Lima junto con Carlos Zambrano y Miguel Trauco, todos por un tema de indisciplina cuando se encontraban haciendo pretemporada en Uruguay. Bajo esa premisa, meses después, el volante volvió a hablar del cuadro blanquiazul y también dejó un mensaje sobre Reimond Manco, quien no dudó en responderle con todo. Te contamos los detalles en las siguientes líneas.
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Durante la transmisión más reciente de Juego Cruzado, programa transmitido en el canal DENGANCHE en YouTube, el popular ‘Rei’ decidió dar su opinión sobre las declaraciones que tuvo el futbolista del Sakaryaspor de Turquía, quien se mostró incómodo luego de que el ex ‘Jotita’ dijera que debió irse de Matute apenas se filtró el acto de indisciplina que cometió en plena concentración.
“Escuché a Sergio Peña decir que no le había gustado que yo dijera que tenía que irse de Alianza. Yo lo aprecio, pero una cosa no tiene que ver con la otra. No puedo decir que debía quedarse solo porque ha jugado conmigo. Su abogado confirmó que hubo un acto de indisciplina y, al haber existido, lo mejor era que no continuara en Alianza”, precisó Reimond Manco, exjugador que también brilló en Alianza Lima.
Sergio Peña se fue de Alianza Lima este 2026.
Sergio Peña se fue por “amor” de Alianza Lima
“Yo soy hincha de Alianza, he crecido en Alianza, soy aliancista de toda la vida y mi familia también. Entendí que jamás pretendería estar en un lugar al que amo simplemente por estar ahí y terminar perjudicándolo. Yo pude haberme quedado corriendo por fuera hasta que saliera la inocencia y cobrando mi salario, pero no era lo mejor para el grupo. Yo hablo con mis compañeros, los felicité a cada uno cuando lograron el Apertura y todo bien”, indicó Sergio Peña.
Trayectoria de Sergio Peña
Estos han sido sus clubes:
- Alianza Lima
- Granada (España)
- U. San Martín
- Tondela (Portugal)
- FC Emmen (Países Bajos)
- Malmo FF (Suecia)
- PAOK (Grecia)
- Sakaryaspor (Turquía)
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