Juan Manuel Requena se perfila como titular en el mediocampo de Universitario ante Cusco FC

Juan Manuel Requena está cada vez más cerca de ganarse un lugar en el equipo titular de Universitario. El volante argentino fue probado desde el arranque por Héctor Cúper y sería una de las principales novedades para enfrentar este viernes a Cusco FC en el estadio Monumental por la segunda fecha del Torneo Clausura.

El mediocampista ocuparía el lugar de Jorge Murrugarra, en una variante con la que el técnico busca fortalecer la primera línea del mediocampo. Su presencia aportaría mayor equilibrio, recuperación y agresividad en la marca.

Requena ha convencido al comando técnico gracias a su despliegue físico, capacidad para recuperar balones y buen posicionamiento táctico. Además, su intensidad le permite sostener el ritmo del equipo durante los noventa minutos.

El argentino espera aprovechar esta oportunidad para consolidarse en la oncena crema y demostrar que puede convertirse en una alternativa importante para el resto de la temporada. Un buen rendimiento podría afianzarlo en el esquema de Cúper.

Universitario saldrá en busca de su segunda victoria consecutiva en el Torneo Clausura y el aporte de Requena será clave para controlar el mediocampo. De confirmarse la alineación, vivirá uno de sus desafíos más importantes desde su llegada al club.